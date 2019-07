El jeque de Dubai cumple 70 años en medio de escándalos

CIUDAD DE MÉXICO.- El jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum, cumple 70 años en medio del misterioso escape de su sexta esposa, la princesa Haya de Jordania, quien inicialmente viajó a Alemania y luego a Londres para escapar del poder del monarca árabe sin aún aclararse las razones reales que la obligaron, incluso, a huir con sus dos hijos Al Jalila bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum y Zayed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.



Aun cuando al jeque se le veía contento con Haya en eventos de alta importancia, como el Royal Ascot que organiza la reina Isabel II; los rumores de que algo entre ellos no estaba bien cesaron cuando el líder político publicó un poema referente al matrimonio. De acuerdo con el inglés The Age, Sheikh Mohammed publicó un escrito en un estilo literario árabe clásico conocido como hijaa que hacía referencia a la traición: "La era de tus mentiras ha terminado... ya no tienes ningún lugar conmigo".

"No me importa si vives o mueres".



Casi el mismo momento, la noticia del escape de la princesa Haya y sus hijos detonó en todo el mundo.



Hoy, el jeque de Dubai compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que se le ve con un elegante equino y él más delgado. Al pie de la postal, el monarca árabe escribió unas líneas, que traducidas al español podría entenderse como: "el amor de almk se alcanza con los seres humanos que amo. El nombre de la señora, eso está cerrado".



El jeque de Dubai cumple 70 años sin tener noticias de la princesa Haya, quien escapó a Londres



Los comentarios que algunos fueron escritos en inglés, hacen referencia a su inteligencia y gran liderazgo que ha tenido en su pueblo árabe, además de decenas de felicitaciones por su cumpleaños y, hasta el momento, ningún mensaje hace referencia a la princesa Haya ni a su hija, la princesa Latifa, quien trató de escapar del poder de su padre -con su hermana- pero fue interceptada y, hasta el momento, no se sabe de su paradero.



Recientemente, el jeque de Dubai celebró a una de sus hijas más pequeñas, quien ganó un concurso de lectura árabe entre 455 estudiantes y más de mil 400 escuelas públicas y privadas.