El encanto indie de 'All of Us Strangers' de Andrew Haig

La película "All of Us Strangers" se estrena en cines en México el 16 de noviembre y hasta el momento, solo con el lanzamiento de los tráilers, ha generado muchas expectativas entre la audiencia. Por ejemplo, en la plataforma Rotten Tomatoes, cuenta con una excelente calificación del 98% basada en 58 reseñas. Esto es una sólida indicación de que la opinión del público podría ser igualmente positiva.

Una de las personas que tuvo la oportunidad de previsualizarla en el Festival de Cine de Telluride fue el usuario del canal de Brian, "YouTube The Awards Contender". En una reseña sin spoilers, habló sobre todas las posibilidades de la película.

La visión del director Andrew Haig es destacable y admirable. Haig debutó con su película "Weekend" en 2011, la cual en su momento fue considerada una auténtica película LGBTQ+. Otras películas destacadas del director son "45 Years" y "Lean on Pete".

"All of Us Strangers" es una película que ha emocionado a la audiencia debido a su elenco, que incluye a Paul Mescal, Andrew Scott y Claire Foy. Además, aborda una temática LGBTQ+ que se mezcla con elementos surrealistas para desconcertar a la audiencia, lo que puede desafiar las expectativas, ya sea para bien o para mal. La crítica ha elogiado el surrealismo en la película.

La trama se centra en Adam, interpretado por Andrew Scott, un escritor solitario que se encuentra con un atractivo hombre llamado Harry, interpretado por Paul Mescal. El giro en este romance se produce cuando Adam se reencuentra con sus padres fallecidos, interpretados por Jamie Bell y Claire Foy, quienes no aparecen como fantasmas, sino que reviven en la trama, lo que le agrega autenticidad y emotividad.

La narrativa se enfoca en la idea de reconectar con seres queridos perdidos y aborda temas de duelo y drama familiar de una manera única. La película no pierde de vista el romance entre Adam y Harry, que se desarrolla de manera natural y contiene algunas escenas explícitas.

Brian predice al menos dos nominaciones a los premios Oscar para la película: Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor para Andrew Scott. A pesar de que la película puede considerarse un tanto "indie", es innegable, en opinión de Brian, que la dirección de Andrew Haig no pasará desapercibida en la temporada de premios.