El chile en nogada mexicano sufre efectos del clima y de inflación

Puebla.- Los chiles en nogada, plato tradicional de la época de fiestas patrias mexicanas, están sufriendo los estragos del clima y de la inflación en Puebla, estado del centro del país del que es originario, donde los costos de producción se han llegado a duplicar.

Las granizadas en los terrenos de cultivo del municipio San Nicolás de los Ranchos han ocasionado que los ingredientes del plato, como el chile, la nuez y la granada, escaseen y aumenten sus costos hasta en 112%, según productores consultados este lunes.

El chile poblano, ingrediente principal para este plato barroco, actualmente alcanza los 40 pesos por kilo (unos 2 dólares), reveló el productor de chiles Herminio Jiménez, quien afirmó que antes de la pandemia de covid-19 el kilo costaba unos 18 pesos (cerca 90 centavos de dólar).

El productor lamentó que esto ha complicado la venta porque los clientes no llegan a su comunidad a buscar los ingredientes como se hacía cada año, debido a que la región es de las más productoras de manzana panochera, pera lechera, durazno y nuez.

Nos afectó lo que no llovió, por esa razón se elevó el costo antes de la pandemia oscilaba entre 15 y 18 pesos (entre 0,75 y 0,90 dólares), ahorita anda entre 35 ó 40 pesos el kilo (entre 1,75 dólares y 2 dólares), la gente no tiene dinero y no ha comprado como en otros años, pero vamos en una venta lenta”