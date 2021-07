¿El café puede ayudarte a bajar de peso? Esto dicen los expertos 

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda el café es una de las bebidas preferidas en varias partes del mundo, sobre todo para aquellos que lo toman por las mañanas para iniciar con más energía el día, sin saber que podrían estar teniendo uno de los beneficios pocos mencionados de este grano: la pérdida de peso.

Muchas son las personas que afirman que el café ayuda con la perdida de peso, además de otros beneficios, como aceleración de metabolismo, está asociado a la perdida de adiposidad, entre otras cualidades que ha descubierto la ciencia en esta bebida milenaria.

Un estudio publicado en el Journal of Food Science and Biotechnoloy en 2010 encontró que la cafeína estimula el sistema nervioso, enviando señales que impulsan el procesamiento de las células de grasa en el cuerpo, "desintegrándola".

Esto se logra debido a que incrementa los niveles de una hormona llamada adrenalina que tiene un papel importante regulando las funciones viscerales, siendo una de sus tareas indicarle a los tejidos grasosos que procesen la grasa y la liberen a la sangre.

La relación del café y la pérdida de peso

Otro estudio, publicado en el Journal of Nutrients de la MDPI, de 2019 sobre la relación del café con la obesidad encontró que un consumo mayor de café puede estar “modestamente asociado con adiposidad reducida", es decir, puede resultar en un menor tejido adiposo, lo que representa la pérdida de peso, sin embargo, estos efectos pueden ser más notorios en los hombres que en las mujeres.

Otro meta-análisis publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos, enfocado también en los efectos del consumo de cafeína en la pérdida de peso. El estudio demostró que el consumo de cafeína puede impulsar la pérdida de peso, de índice de masa corporal además de reducción de la grasa corporal.

Por otra parte, existen estudios, incluyendo uno publicado en los 80s en el Journal of Clinical Nutrition, que señalan que el consumo del café podía estimular la tasa de metabolismo tanto en las personas de peso normal como en las obesas, con una mayor cantidad de oxidación de grasa en los sujetos de peso normal.

Entre más alta sea la tasa metabólica de una persona será más fácil que pierda peso y podrá comer más sin perder peso. Otros estudios señalan que una dosis mayor de cafeína puede incrementar aún más el metabolismo. Sin embargo, además de las personas obesas, las de mayor edad podrían ver menos efectos. Existen otros beneficios en invierno, según otros expertos.

Tolerancia a la cafeína

Un estudio señala que las personas se pueden volver tolerantes a los efectos del café con el paso del tiempo. por ejemplo, si una persona nunca ha tomado cafeína y comienza a tomar café podría comenzar a ver los efectos como un metabolismo más rápido y pérdida de peso, sin embargo, una vez que se genera una tolerancia, puede que no sea tan efectivo.

Aquellos que toman más café, podrían no ver los efectos al menos que tomen una cantidad mayor a la acostumbrada. A pesar de esto, el café puede ser útil en la pérdida de peso, ya que inhibe el apetito e impulsa a comer menos.

En general los expertos señalan que sí el café puede ayudarte a perder peso, pero depende del individuo y de su cuerpo. Por otra parte, cabe destacar que no importa si alguien inserta el café en su dieta si no cambia otros hábitos que puedan impulsar la pérdida de peso.

Si usa café y sigue consumiendo altos números de calorías o no hace ejercicio, podría no ver efectos. Por otra parte, si realiza otras actividades que impulsen los del café verán mejores resultados. No se debe ver como una sustancia milagrosa para bajar de peso.