El arte tras la pandemia protagoniza exposición en Tokio

Tokio.- El mundo del arte sufrió una sacudida con la llegada de la pandemia y el cierre temporal de muchos museos. Una exposición explora desde este miércoles en Tokio cómo el virus ha cambiado la forma que tenemos de crear e interpretar las expresiones artísticas.

Bajo el nombre "Listen to the sound of the earth turning" ("Escucha el sonido de la tierra girando"), la muestra indaga en los efectos de la covid sobre el mundo arte y cómo el público lo interpreta.

La pandemia ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y, por tanto, también nuestra forma de interpretar el arte"

Dijo este martes Mami Kataoka, directora del Museo Mori de Tokio, durante una presentación a la prensa antes de que se inaugure la exhibición el 29 de junio.

La muestra

La muestra, que incluye unas 140 obras de 16 creadores nipones e internacionales, incorpora instalaciones, esculturas, pinturas, vídeos y fotografías sobre diferentes aspectos de la vida humana, el bienestar en un contexto de pandemia y la imaginación como vía de escape.

Un artista que recorre su casa miles de veces hasta caminar 100 kilómetros o una habitación repleta de polen, son algunas de las propuestas de la exposición, que invita a sus visitantes a reflexionar sobre la nueva normalidad y la coexistencia con el virus.

"Al principio de la pandemia, el 90 % de los museos estuvieron cerrados temporalmente, ya que no se nos consideraba servicios esenciales ni se reconocía el rol fundamental del arte", dijo Kataoka, quien apuntó que la ventaja de esta disciplina es que "incluso sin moverse, todos somos libres de imaginar".

La premisa

Esta es precisamente la premisa de una de las obras incluidas en la muestra, "I didn't turn with the world" (no giré con el mundo), donde se muestra un vídeo del holandés Guido Van del Werve en el que pasa 24 horas en casi completa inmovilidad en el eje del mundo en el Polo Norte.

La japonesa Yuki Iiyama se adentra en la violencia machista, otro aspecto que se ha visto exacerbado por la crisis sanitaria, a través de una instalación donde incluye entrevistas a víctimas y maltratadores y muestra cómo es vivir con el trauma.

Otros artistas, por su parte, analizan si simplemente vivir puede ser considerado un arte, siguiendo sus impulsos y sin buscar ser aplaudidos por otros.

Arte natural

Este es el caso de la pareja de artistas Sadaharu Horio (1939-2018), que veía el arte como una parte natural de la vida, como respirar, y llegó a producir más de 100.000 trabajos, mientras que su mujer, Akiko Horio, con la que convivía, se inclina por la perfección y el minimalismo.

"Grapefruit" (pomelo), un libro de la artista japonesa Yoko Ono, también se ha hecho hueco en las salas, con una colección de frases cortas que instruyen al visitante a imaginar sonidos y sensaciones y que también dio nombre a la exhibición.

La muestra podrá visitarse en el Museo Mori desde este miércoles hasta el 6 de noviembre y estará acompañada de varios simposios donde se debatirá sobre el arte contemporáneo y el concepto de bienestar tras la covid 19.