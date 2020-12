El Príncipe Carlos debuta en la industria de la moda

CIUDAD DE MÉXICO.- El hijo mayor de la Reina Isabel ha decidido intentar suerte diseñando uno de sus accesorios favoritos: las bufandas.

A principios de noviembre, el príncipe Carlos anunció el lanzamiento de una línea de ropa sustentable, compuesta por 18 prendas, diez femeninas y ocho masculinas.

Ahora, se dio a conocer que para esta temporada añadieron una bufanda de lana sustentable. La prenda de abrigo es unisex y tiene un precio de 195 euros, más de 4 mil 600 pesos mexicanos.

Está disponible en tres combinaciones en colores otoñales y a la venta en Net-a-Porter y en Mother of Pearl y Johnston of Elgin. Cabe mencionar que las ventas se destinarán a la iniciativa Future Textiles de la Prince’s Foundation y para la Johnstons of Elgin.

El diseño de la bufanda es parte de la celebración del décimo aniversario de la Campaign for Wool, una iniciativa para promover la producción de lana y textiles sostenibles donde están involucrados desde los agricultores, fabricantes, diseñadores de moda y artesanos de todo el mundo. Como detalle importante cabe resaltar que el futuro rey de Inglaterra es patrón de dicha organización.

Aunque el príncipe tiene una gran participación en esta iniciativa, Amy Powney, directora ejecutiva de la firma de moda sostenible Mother of Pearl, ayudó al heredero al trono con el diseño.

Siempre tuvieron en mente que debía tratarse de una prenda a cuadros, específicamente el estampado príncipe de gales, pero dándole un toque moderno.

“Esperaba fusionar lo clásico con la modernidad para celebrar lo que debíamos tomar del pasado y lo que debemos hacer para salvaguardar nuestro futuro”, dijo Amy en sus redes sociales.