El Mundial de Tango en Buenos Aires regresa a lo grande con mirada de mujer

Buenos Aires, ARG.- Por primera vez en más de una década, una mujer se pone al frente del Tango BA Festival y Mundial de Buenos Aires. Natacha Poberaj, campeona mundial de 2006, se estrena como directora de un evento que comienza este jueves y que, tras la edición virtual de 2020, volverá a poner a la capital argentina en el ojo del huracán tanguero con competencias internacionales, exhibiciones y homenajes a figuras como Maradona.



"El abrazo salva y sana y el tango nos da esa posibilidad. La posibilidad de volver a abrazarnos y estar de a poquito cada vez más cerca es lo que aplaudo yo de este festival", cuenta a Efe Poberaj, que subraya la "inmensa responsabilidad" de tomar las riendas del evento y el "reto" de hacerlo en pandemia.



Con su desembarco como directora artística, el evento de tango más importante del mundo vuelve a tener una impronta femenina.



"El tango es un reflejo de lo que nos va pasando en la vida, hay un montón de cuestiones que se fueron modificando socialmente y el tango es un baile, un género absolutamente popular, y a partir de ahí es que todo lo que se va modificando socialmente impacta en el tango", asevera esta bailarina profesional, quien hace años que conoce el festival desde dentro.

Vuelta a la presencialidad







Tras la edición de 2020, virtual por la covid-19, los espectáculos vuelven a las calles y escenarios combinando presencialidad y virtualidad y exprimiendo lo bueno de ambas modalidades. Siempre buscando impulsar al sector, al tiempo que mantendrá protocolos y aforos reducidos para cuidar a las personas.



Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el festival propondrá, hasta el 26 de septiembre, más de 100 actividades -entre ellas alguna dedicada al tango 'queer', conciertos de grandes formaciones, clases y exhibiciones de baile, charlas o talleres- y también propuestas virtuales.



En lo que respecta al mundial, más de 400 parejas de 25 países participarán en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario bajo la atenta mirada de un jurado de trayectoria internacional.



La Usina del Arte, en el emblemático barrio de La Boca, acogerá las rondas clasificatorias y semifinales, con aforo reducido, y las finales se celebrarán, el 25 de septiembre y al aire libre, junto al obelisco de Buenos Aires, una de las postales más conocidas de la capital: además del espectáculo de los finalistas, el evento, que también será transmitido por la web Vivamos Cultura, contará con shows de prestigiosas orquestas y voces del tango.



En este mundial, los bailarines podrán participar de manera presencial pero también virtual, principalmente los extranjeros que no pueden viajar a Argentina por mantenerse cerradas las fronteras.



"Nos encontramos con que gente que años anteriores nunca se había podido presentar, porque quizás económicamente no podía acceder a un pasaje para venir a Buenos Aires, tanto el año pasado como este han podido inscribirse, y eso es un gran logro y de alguna manera se lo debemos a esta pandemia, que es como un gran desafío. De todo tenemos la posibilidad de aprender, de reinventarnos", señala Poberaj, ganadora del mundial en 2006 en la categoría de Tango Salón.

Recuerdo a Maradona





Dentro de los homenajes del festival, el 21 de septiembre, en el Parque Centenario, más de 20 artistas recordarán a Diego Maradona, quien amaba el tango y llegó a cantar clásicos como "El sueño del pibe".



Será un concierto que incluirá tangos y canciones escritas para el astro futbolístico -fallecido el pasado 25 de noviembre- y un tema inédito del poeta Horacio Ferrer.



Además, se estrenará el instrumental “El gol del siglo en tiempo de tango”, compuesto para la ocasión por el bandoneonista Gabriel Merlino.