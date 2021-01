El "Journaling" es recomendado por expertos para organizar tú inicio de año y lidiar con la ansiedad

REDACCIÓN.- Si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar a organizarte mejor, no estás solo. El inicio de un año siempre es una gran oportunidad para adoptar buenos hábitos, y es que los propósitos son siempre una buena opción para hacer cosas que llevamos tiempo pensando.

El último año ha sido uno muy diferente, por lo que este 2021 puede marcar un antes y un después en tu día a día. Desde llevar una agenda más organizada, ahorrar un poco o hasta mejorar tu dieta y hacer espacio para las cosas que en verdad valen la pena.

Si bien, hacer estos cambios es una decisión propia, existen algunas herramientas que te pueden ayudar a adoptar estos buenos hábitos y hacerlo de la manera más sencilla, aquí te damos algunas ideas de cómo lograrlo.

La forma más tradicional de comenzar a organizarte es a través de una agenda. Puede parecer algo del pasado, pero es una realidad que tener las cosas por escrito, no solamente te ayuda a llevar un registro, sino que también te ayuda a hacerte consciente de algunas cosas.

En ella puedes apuntar tus gastos, presupuesto, metas personales y el registro de algunas actividades o situaciones, como las visitas al doctor o las fechas importantes que no debes olvidar.

Si ya decidiste plasmar por escrito esta planeación, tal vez te conviene adentrarte al tan popular journaling. Si todavía no sabes qué es, te contamos. Es una especie de diario, sí, como cuando eras chico, pero en este caso se trata de plasmar todo, desde pensamientos, hasta vivencias o el mismo registro que haces en tu agenda, pero todo, con un sentido estético que tú disfrutes.

Llevar una agenda te ayudará a mantener tu vida en orden, no olvidar tus pendientes, pero además a planear a futuro.

Un método para lidiar la ansiedad

Lo mejor es que, esta técnica se ha comenzado a utilizar para lidiar con la ansiedad. Dedicarle el tiempo a hacer un diseño personalizado de tus pensamientos más personales, hace que puedas enfrentarte a ellos con más agrados.

Se cree que a través de esta práctica es más sencillo organizar los pensamientos y por lo tanto la vida. Si no sabes por dónde empezar, Existen kits que vienen con una guía en la que puedes ir siguiendo los pasos para adoptar esta acción en tu día a día.

No pierdas el tiempo, conoce en que día vives

Puede parecer lo más obvio del mundo, pero un calendario es clave al momento de organizarte. Tal vez tú no lo sientes, pero desde que comenzó la pandemia los días se parecen tanto entre sí que es muy sencillo que se olvide en qué fecha estamos.

Esto podría no parecer un gran problema, pero cuando se trata de fechas de pago y de días importantes, es fácil que se puedan olvidar. Si el calendario de tu celular puede pasar desapercibido y prefieres tener un recordatorio visible, recurre al método más tradicional.

Para un mayor orden en tu día a día, te puedes apoyar en calendarios, agendas y planeadores.

Apóyate en planeadores

Uno de los métodos más efectivos para no olvidar algo es tenerlo por escrito. Los planeadores que puedes tener sobre tu escritorio y que puedes cambiar semana a semana son una maravilla para no olvidar los pendientes.

No tengas miles de post its pegados por todos lados, mejor organízate a través de un planeador adherible. De esta manera, no necesitarás escribir en tu agenda cosas intrascendentes como un recordatorio para comprar leche, pero tendrás todo por escrito para no olvidarlo.

Si quieres dar un paso más en este tipo de planeación, puedes colocar un planeador de acrílico en tu pared, escribiendo semana a semana lo que vas necesitando de forma muy visible. Será casi imposible de olvidar los pendientes que tienes al verlos plasmados en la pared constantemente.

Anotar tus planes ayudará a que no solo se queden en papel, sino que se conviertan en hechos.

Anota tus planes, no solo los pendientes

No todas las anotaciones deben ser de pendientes, escribe también tus buenas ideas, tus motivaciones, metas y sueños, de esta manera podrás ir trabajando en conseguirlos. Lo mejor es que puedes personalizar tu organización según tu estilo, con opciones de lo más sencillas y sobrias, hasta las más divertidas.

Si vas a adentrarte al mundo del journaling, lo mejor es que te diviertas con él. Agrega un toque de color y revive a la ‘niña de los plumones’ que llevas dentro con utensilios que den felicidad a cada una de las hojas de tu diario personal.