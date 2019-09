El Festival ÍDEM vuelve a Casa Encendida con artistas como Nora Chipaumire

MÉXICO.- La Casa Encendida acogerá entre los próximos días 10 y 21 la séptima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas ÍDEM, en el que decenas de artistas internacionales presentarán sus trabajos en diferentes formatos, con el activismo y el compromiso social como puntos en común.



El festival incluye diferentes temáticas de carácter social, en una edición en la que destaca la coreógrafa africana afincada en Nueva York Nora Chipaumire y su espectáculo de danza contemporánea #PUNK, que busca desestigmatizar la cultura africana "a través de la voz, el texto y la música", según La Casa Encendida.



Una de las novedades de esta edición es la representación poética 'As Far As My Fingertips Take', de la libanesa Tania El Khoury y ejecutada por el músico y artista palestino Basel Zaraa, quien relatará la discriminación sufrida por aquellas personas que cruzan fronteras.



El apartado audiovisual incluye el documental escénico "Mi padre no era un famoso escritor ruso", de Bárbara Bañuelos, una obra que versa sobre "el cuerpo y el sufrimiento mental", además de la última obra del director suizo Milo Rau, "The Congo Tribunal", un filme acerca de la guerra en el Congo y el impacto de los intereses económicos en la población local.



A través del documental escénico, radio, cine, exposición fotográfica o el taller de investigación, ÍDEM vuelve a contribuir a la "expansión y profesionalización" de artistas con diversidad funcional o de colectivos en riesgo de exclusión, en una edición dirigida por la comisaria Marisa Llu