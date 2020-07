El Dalái Lama celebra 85 años con un álbum de mantras

La idea para el disco surgió cuando Junelle Kunin, una estudiante del Dalái Lama de Nueva Zelanda, se puso en contactocon él en 2015 con la idea y, para su sorpresa, el monje dijo que sí

El Dalái Lama presentó una lista de canciones en el día de su cumpleaños 85 al lanzar un álbum de mantras y enseñanzas.

"Inner World" ("Mundo interior") comienza con el tema "One Of My Favourite Prayers" ("Una de mis oraciones favoritas") y continúa con meditaciones y aforismos del exiliado líder espiritual tibetano con música de acompañamiento.

Pensé que tendría que convencerlo", dijo Kunin a Reuters en una entrevista desde su casa en Auckland.

Cuando lo estaba grabando, Dios mío, estaba temblando como una hoja", dijo Kunin, quien hizo las primeras grabaciones en la residencia del dalái lama en Dharamsala, en la India.

Una vez de vuelta a casa, trabajó con su marido Abraham y otros músicos para producir la música del álbum.

Es un honor increíble. Pero fue una tarea imponente, por la confianza y la responsabilidad. Era un desafío inmenso", dijoAbraham Kunin.

En un video promocional del álbum, cuando se le pregunta porqué había aceptado participar, el dalái lama responde:

“El propósito de mi vida es servir tanto como pueda".