Ecoturismo, la respuesta para el desarrollo rural de Latinoamérica

Costa Rica.- El ecoturismo es la respuesta que necesita América Latina para impulsar el desarrollo de poblaciones rurales, la biodiversidad que rodea las zonas sumado a su cultura y la gastronomía local le dan un valor agregado.



El experto en arquitectura ambiental, ecoturismo y planeación sostenible, el mexicano Héctor Ceballos, afirmó a EFE que Latinoamérica en su conjunto es una parte del mundo que tiene la mayor biodiversidad del planeta.



Sin embargo, la desigualdad social es uno de sus mayores obstáculos, por lo cual debe trabajar en políticas sustentables para alcanzar el desarrollo.



“Es curioso que las zonas más pobres son las que tienen mayor riqueza biológica y esa es una contradicción porque en nuestra región hay pobreza y grandes desigualdades, pero el ecoturismo puede ayudar, si logramos conservar el medio ambiente natural, y dar un desarrollo sustentable a todas las poblaciones del país”, manifestó Ceballos.



En los últimos años, Costa Rica ha trabajado en capacitar a distintas comunidades para que sean accesibles a recibir turistas nacionales y extranjeros, para que conozcan la autenticidad de sus habitantes y ellos puedan ofrecer una variedad de opciones para su disfrute.



Un ejemplo de ello es la Asociación Agroecológica Juanilama, ubicada en la localidad de Pocosol, en el cantón de San Carlos, al norte del país. La comunidad está integrada por 525 personas y de ellas 25 familias se dedican al turismo rural comunitario, la mayoría mujeres amas de casa.



Con el apoyo de instituciones gubernamentales, así como voluntariados y su propio esfuerzo, han creado distintas actividades para ofrecer a los turistas, como senderos para observar la flora y fauna que finaliza en una catarata, construcción de un vivero de árboles frutales, un tour de agricultura, clases de cocina tradicional, baile y cursos para elaborar jabones artesanales.



“El turismo rural comunitario es una forma para que nosotras las amas de casa no tengamos que salir a trabajar a otro lugar, sino que podamos aprovechar los espacios, que en un momento el gobierno nos ayudó y nosotros empezamos a trabajar en conjunto. Tenemos la tierra y la trabajamos, aquí podemos ofrecer al turista por ejemplo tour de agricultura y de cómo a cosechar la tierra”, expresó a EFE una de las coordinadoras del programa, Yamilet Soto.



La productora indicó que el ecoturismo es un “beneficio para su familia y la comunidad”, ya no necesita ir al supermercado a comprar piña, ni tampoco pimienta, plátanos, bananos, carne, huevos y legumbres, porque los cultivan en su tierra.



“También somos un puente para ayudar a las escuelas, colegios y la asociación de desarrollo (…) Involucramos a nuestros hijos a ser amigables con la naturaleza, que lo que hacemos lo hacemos con amor y que aprovechando los espacios mínimos podemos salir adelante. Este proyecto con mi tierra y en mi patio, me ha permitido que mis hijos puedan ir a la universidad”, afirmó Soto.



La iniciativa surgió hace casi una veintena de años, empezaron recibiendo ocho personas al año, mientras que en el 2018 llegaron a su comunidad un total de 2.300 personas, lo que se ha convertido para ellas en una motivación de continuar trabajando y mejorando sus procesos.



“Todo lo que aquí realizamos nos ha dado trabajo y eso ha permitido que las personas de esta comunidad no emigren para ir a buscar trabajo en las zonas urbanas, sino que trabajen aquí su tierra y ofrezcan distintos servicios para los turistas. Aquí en Juanilama somos auténticos, somos campesinos y somos orgullosos de serlo”, manifestó Sandra Molina.



El ecoturismo es la planeación turística ambientalmente responsable, desde la cual se puede apreciar las bellezas naturales, culturales y gastronómicas. Según el especialista Ceballos el ecoturismo no es la “solución de todos los problemas”, pero contribuye y puede “aliviar” en especial a zonas más necesitadas.



“El ecoturismo se convierte en la punta de lanza y en un paradigma de este tipo de desarrollos sustentables dentro del ámbito rural. Lo que nos interesa particularmente en un país como Costa Rica, y otros de gran belleza natural de la región, es ese escenario lleno de biodiversidad, no es como otros países con grandes desarrollos comerciales o el turismo deportivo”, dijo Ceballos.



El experto mexicano explicó que el ecoturismo siempre debe tener un enfoque regional y desarrollar una metodología para determinar el producto. El primer paso es estudiar los atractivos focales y brindar valor agregado con atractivos complementarios y de apoyo para que el turista alcance una mayor satisfacción.



Ceballos estuvo en Costa Rica en el marco del Congreso Internacional de Turismo Sostenible, Planeta, Personas y Paz, que es el único de este tipo que ofrece el país al mundo en materia de turismo sostenible.