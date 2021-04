Diputada pide que INBAL revise caso de violación de derecho laboral

Un conflicto laboral en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura escaló a la Cámara de Diputados, debido a que la diputada morenista María Eugenia Hernández Pérez ofreció una conferencia para informar que en la dependencia que dirige Lucina Jiménez se han violentado los derechos de uno de sus trabajadores.

"Lo que decimos tiene que ver con el derecho laboral y con el reconocimiento de las conquistas sindicales. En particular hablo sobre una trabajadora adscrita al INBAL, a quien no le han respetado su derecho al escalafón y la promoción, y se ha obstaculizado su acceso a un puesto de trabajo que le corresponde", explicó.

Por ello, la legisladora indicó que presentó una proposición con punto de acuerdo para que Jiménez, en conjunto con la representación sindical correspondiente, revise el caso de Elizabeth Orozco Medina para que pueda ocupar el puesto de jefa de área de vestuario en los foros del instituto.

De acuerdo con Hernández, el caso llegó a sus manos a través del sindicato Artes 22 INBAL, quien, dijo, le explicó que la dependencia ha ofrecido argumentos para no ofrecer la vacante, como la existencia de acuerdos internos.

Por su parte, Orozco dijo que se encontraba laborando en otra área ajena al teatro, pero eso no impide que pueda escalar al área de vestuario.

El sindicato colocó una manta en el pórtico del Palacio de Bellas Artes en días pasados para exigir solución para el caso, pues, asegura, es importante para que no se siente precedente y no haya otros trabajadores que no puedan ser promovidos y escalar en distintas áreas.