Dificultad para respirar y dolor en el pecho: principales síntomas del cáncer de pulmón

Ciudad de México.- Hasta el 2020 el cáncer de pulmón ocupó el segundo lugar en mayor número de casos por cáncer a nivel mundial y el primero en número de muertes, según datos de GLOBOCAN. En México este tipo de cáncer se ubicó dentro de los 10 tipos de cáncer con mayor número de nuevos casos y en el cuarto lugar por su número de fallecimientos.



El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) es el tipo más común de cáncer de pulmón y representa el 84% de todos los diagnósticos de cáncer de pulmón.



Existen diferentes tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas: carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes y adenocarcinoma. Otros tipos menos comunes son carcinoma adenoescamoso, carcinoma sarcomatoide, carcinoma de glándulas salivales, tumor carcinoide y carcinoma no clasificado.

Sin síntomas

La Dra. Anna Maria Rojowska, Gerente Médico en MSD señala que “el cáncer de pulmón en general no produce signos ni síntomas en las primeras etapas, sin embargo, éstos suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada.



Entre los signos y síntomas más comunes se pueden encontrar:

Tos reciente que no desaparece.

Tos con sangre, incluso en pequeñas cantidades.

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho.

Ronquera.

Pérdida de peso sin intentarlo.

Dolor de huesos.

Dolor de cabeza.”

La determinación del estadio o etapas es una manera de describir dónde está ubicado el cáncer, si se ha diseminado o hacia dónde, y si está afectando otras partes del cuerpo. La etapa más temprana del CPCNP es la etapa 0 (también llamada carcinoma in situ), otras etapas van desde I hasta IV. Como regla general, cuanto menor es el número, menos se ha diseminado el cáncer. Un número más alto, como el estadio IV, significa que el cáncer se ha diseminado más.



El cáncer de pulmón puede tener diferentes complicaciones, por ejemplo:

Dificultad para respirar.

Toser sangre.

Dolor en otras áreas del cuerpo.

Líquido en el pecho (derrame pleural).

Cáncer que se disemina a otras partes del cuerpo (metástasis).

Existen cinco maneras principales en las que se puede tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas: cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia. Las opciones y recomendaciones de tratamiento dependen de varios factores, incluidos el tipo y la etapa del cáncer, los posibles efectos secundarios y las preferencias y la salud general del paciente. 7

Hasta ahora no existe una forma segura de prevenir el cáncer de pulmón, pero se puede reducir su riesgo a través de las siguientes acciones:6

No fumar o dejar de hacerlo.

Evitar el humo de segunda mano.

Evitar la exposición a cancerígenos en el lugar de trabajo.

Consumir una dieta rica en frutas y verduras.

Hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana.



En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, MSD se une a esta conmemoración a través de la campaña #PulmonesMásSanos, desarrollando una serie de materiales informativos con el objetivo de incrementar el conocimiento y fomentar la atención oportuna del cáncer de pulmón.