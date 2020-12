Diez cosas que debes llevar en tu maleta al viajar en la nueva normalidad

Ciudad de México.- En la nueva normalidad, la posibilidad de volver a viajar exige una serie de consideraciones para cuidar tu salud y la de los habitantes del lugar que visites. Por ello, Despegar enumera 10 cosas que debes considerar al momento de hacer tu maleta:

1. Cubrebocas: Mientras exista la posibilidad de contagiarse de Covid-19, el cubrebocas es un requisito imprescindible para viajar. Si bien cada aerolínea tiene sus protocolos, todas se apegan a la recomendación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que solicita usar la mascarilla durante todo el vuelo para reducir el riesgo de un contagio al estar con otras personas.

Considera empacar más de un cubrebocas o tener algunas mascarillas reutilizables, ya que al humedecerse o estar en contacto con el exterior, un cubrebocas se contamina y pierde su efectividad, por lo que será necesario hacer varios cambios y sanitizar o desechar los que ya utilizaste.

2. Productos sanitizantes: La recomendación de epidemiólogos expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el uso constante del gel antibacterial, ya que su base de alcohol ha mostrado tener eficacia para la destrucción del virus por SARS-Cov-2. Por ello, no debes olvidar llevar una o más botellas de gel antibacterial distribuidas en tu equipaje para tenerlas a la mano todo el tiempo y mantenerte libre de riesgos, o en su defecto, puedes llevar un paquete de toallas sanitizantes para limpiar las superficies con las que tengas contacto.

3. Productos personales de higiene: Los productos de higiene personal son vitales en un viaje, pero el Covid-19 nos ha orillado a extremar la limpieza; por ello, no olvides incluir en tu maleta tu cepillo de dientes, crema dental, desodorante y crema hidratante. Además de protector solar y repelente para mosquitos.

4. Tecnología: La pandemia vino a acelerar el uso de la tecnología en los procesos de viaje, como el check in o check out para reducir el contacto con otras personas. Por ello, no debes olvidar tu celular, su cargador e incluir una batería externa para estar prevenido.

5. Lleva un juego de ropa y calzado extra: Al estar en contacto con otras personas durante tu vuelo, lo ideal es considerar llevar ropa y calzado específico para espacios públicos y para espacios al interior de tu hospedaje, así podrás cambiarte y evitar usar la misma ropa que utilizas en los lugares públicos que visites.

6. Equipaje práctico: Dependerá del destino, el tipo de transporte que vayas a usar, el clima del lugar, etc, pero ante la necesidad de sanitizar y limpiar todo, será de gran ayuda ser muy práctico con lo que incluyas en tu equipaje.

7. Botiquín y medicamentos: Siempre es necesario llevar un pequeño botiquín que nos ayuden en caso de imprevistos, considerando también las restricciones de los aeropuertos sobre no llevar líquidos de más de 100 ml o tijeras. Además, puedes incluir un oxímetro y un termómetro digital para estar al pendiente de tu salud. Otros objetos útiles para tu botiquín son gasas, antiséptico y antiinflamatorio.

8. Cartilla médica: Considera llevar contigo tus papeles de seguridad médica, de esta forma, de ser necesario visitar a un médico, te ayudará a agilizar el proceso.

9. Suministros: Durante el viaje puedes tener sed o hambre, así que procura incluir una botella de agua y un snack para evitar visitas a tiendas y esperar en filas de establecimientos.

10. Dinero y documentación: Recuerda llevar contigo el dinero que planeas utilizar en tu viaje y la documentación requerida para que el proceso de estancia sea fluido y sin contratiempos; y si es posible, considera llevar una tarjeta de crédito para cualquier imprevisto o gasto extra.

*Fuente: Despegar.com