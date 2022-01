¿Diarrea, náuseas y vómito? Detectan nuevos síntomas de la variante ómicron

ESTADOS UNIDOS.-Si hay algo que los especialistas han notado sobre la variante ómicron del SARS-CoV-2, es que esta variante puede provocar síntomas distintos de la Covid que no siempre implican dificultad para respirar o pérdida del olfato y el gusto.

De acuerdo con especialistas de Tufts Medical Center, una parte de los pacientes que han analizado con la variante ómicron han presentado síntomas como vómito, náuseas y diarrea.

Shruti Gohil, directora médica asociada de epidemiología y prevención de infecciones en la Universidad de California Irvine Health, mencionó que las náuseas y los vómitos crónicos no son los síntomas principales de los resfriados comunes o la mayoría de los casos de gripe, por lo que deben mantenerse alerta.

Población debe mantenerse atenta

No obstante, asegurar que estos efectos gastrointestinales son generados por el Covid todavía resulta arriesgado, ya que "no hay dos casos de Covid-19 iguales", pero en caso de experimentarse, la población no deber descartar ninguna posibilidad.

Los síntomas gastrointestinales como estos pueden llevarlo a creer que está sufriendo un simple caso de intoxicación alimentaria", advirtió Gohil.

Cuáles son los principales síntomas del Covid

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, han apuntado que los principales síntomas del SARS-CoV-2 son: