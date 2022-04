Día internacional del beso: ¿Puede un beso reforzar la amistad?

Tijuana, Baja California.- ¡Hoy es el día internacional del beso! Muchos han sido victimas de besar a sus amigos en las fiestas, empujados por el alcohol o el sentimiento del momento. Pero ¿qué sucederá después? ¿se debe comenzar una relación posterior a ello? ¿podría perjudicar mi relación de amistad?

Existen muchos escenarios posibles con todo lo relacionado a las relaciones humanas y no hay una sola respuesta verdadera, algunas personas pueden encontrarse confundidas después de intercambiar besos o incluso empezar a ver a su amigo con diferentes ojos.

El intercambio puede ocurrir por desear contacto físico o quizás un sentimiento por la otra persona. Por ello, es importante que aclares primero tus propios sentimientos y saber si fue mera atracción o hay algo más.