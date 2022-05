Día internacional de los museos: 5 museos del mundo que debes visitar

Tijuana BC.- Desde 1977 cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, mismo en el que el ICOM organiza un proyecto para la comunidad museística internacional.

Si bien, el fin de este día es crear cosnciencia sobre la importancia de los museos en el intercambio cultural, además del desarrollo y comprensión mutua de las culturas.

Distintos museos del mundo se suman para celebrar y participar en esta fecha.

5 museos del mundo que debes visitar

De acuerdo con el libro The 10 Best of Everything de National Geographic se recopilan al menos 5 museos en el mundo que deben ser visitados por su contenido y grandiosidad.

1.- Museo de Louvre./ París, Francia:

Antes de convertirse en museo, el Louvre fue una fortaleza medieval y también el palacio de reyes en Francia. Las colecciones del museo andan desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Unas de sus principales atracciones son : Venus de Milo, Victoria de Samotracia y la Mona Lisa del artista Leonardo Da Vinci.

2.-Galería de los Uffizi./ Florencia, Italia

La galería degli Uffizi tiene la mejor colección del mundo de pinturas renacentista. Gran parte de los nombres italianos de renombre se encuentran ahí. Su atracción principal es El nacimiento de Venus del artista Botticelli.

3.- Museo del Prado./ Madrid, España:

La abundancia de obras clásicas que hay en este museo se debe a la familia real española. El Prado tiene colecciones de italianos y flamencos. Las principales obras del museo son Las tres Gracias de Rubens y Las Meninas de Velázquez.

4.- British Museum./ Londres, Inglaterra:

El museo de la Gran Bretaña tiene la colección nacional de arqueología y etnografía con más de 8 millones de objetos, entre huesos prehistóricos a pedazos del Partenón y joyas de oro. Una de las principales atracciones del museo es la galería egipcia, siendo la segunda mejor colección de antigüedades egipcias de los faranones, como la Piedra Rosetta de 196 a.C.

5.- Rijksmuseum. /Amsterdam, Países bajos:

El Rijkmuseum es llenado por un aproximado de 9000.000 piezas y cuenta con la mayor colección de arte e historia de los Países Bajos. Con las obras holandesas del siglo XVIII el museo también muestra el arte de la Edad Media. La atracción principal de este museo es La ronda Nocturna de Rembrandt.