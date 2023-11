Día Mundial del Sida: La página de Instagram que pone rostro a las víctimas de la pandemia

LONDRES.-Albert Delègue destacó como uno de los modelos masculinos más prominentes en los 90, colaborando con reconocidas marcas como Versace, Valentino, Calvin Klein, Sonia Rykiel, Kenzo e Iceberg, entre otras. Sin embargo, la tragedia que rodea su muerte en 1995, a los 31 años, ha dejado tras de sí un enigma que persiste hasta el día de hoy.

Nacido en 1963 en Mérilheu, un pintoresco pueblo en los Pirineos, Albert tuvo un inicio singular en la moda. Inicialmente, trabajó como instructor de esquí hasta que, en 1989, un encuentro fortuito lo llevó a la puerta de una agencia de modelaje. A los 26 años, comenzó su meteórica carrera, conquistando campañas publicitarias y ganándose un lugar entre los mejores, junto a figuras como Yogi Cameron, Mark Vanderloo y Alain Gossuin.

La versión oficial de su muerte apuntaba a un trágico accidente de esquí que lo dejó paralizado. No obstante, los medios franceses pronto revelaron la verdadera causa: una encefalitis relacionada con el VIH/SIDA. A pesar de la valiente revelación de su colega, Alain Gossuin, la familia de Albert intentó mantener en secreto este aspecto, contribuyendo al misterio que aún envuelve su partida.

A diferencia de otras figuras públicas que lidiaron con el VIH, como la modelo estadounidense Gia Carangi, cuya historia se ha inmortalizado en libros y películas, Albert Delègue ha permanecido en la penumbra. El estigma que rodea al VIH parece haber eclipsado su brillante carrera y legado en la moda.

Hoy, la historia de Albert Delègue se erige en la cuenta de Instagram theaidsmemorial como un recordatorio de los desafíos y estigmas que rodean al VIH/SIDA, no solo en la sociedad en general, sino también dentro de la industria de la moda.

Su legado perdura como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la conciencia y la eliminación de los estigmas asociados con esta enfermedad.

The Aids Memorial: Una conmovedora ventana a la historia de la epidemia

Stuart, residente en Escocia y celoso de su privacidad, creó la cuenta de Instagram el Memorial del SIDA (The Aids Memorial) como una plataforma conmovedora que comparte más de 7,000 historias de individuos perdidos en la batalla contra el VIH desde su debut en abril de 2017.

Con una comunidad activa de más de 200,000 seguidores, la cuenta utiliza imágenes personales en lugar de estadísticas, proporcionando una cara humana a la epidemia.

La diversidad geográfica de las contribuciones destaca la globalidad del impacto del VIH, aunque el 75% al 80% de las historias provienen de los Estados Unidos.

Ron Sese, voluntario de The AIDS Memorial, subraya la importancia de preservar la historia, señalando cómo la plataforma ha creado una comunidad virtual donde las personas comparten recuerdos, apoyo y encuentran conexiones significativas.

Este espacio en las redes sociales no solo aborda la falta de representación en los libros de historia, sino que también se adapta a la realidad de la era de las redes sociales.

En un mundo donde la información fluye a través de líneas de tiempo digitales, el Memorial del SIDA busca presentar una historia rica y crucial a las generaciones más jóvenes exactamente donde se encuentran: en las plataformas de redes sociales.

Más allá de las historias de pérdida, el Memorial también destaca relatos de supervivencia y resiliencia.

Uno de los ejemplos es la experiencia de Aaron Holloway, diagnosticado con insuficiencia renal terminal y VIH, cuya historia inspiradora demuestra la fortaleza humana frente a desafíos aparentemente insuperables.

Fui diagnosticado con insuficiencia renal en etapa terminal. El nefrólogo proclamó que mis riñones estaban 'idós' y que nunca volvería a orinar", escribió Holloway, agregando que en ese momento apenas era un estudiante universitario. "Posteriormente, otro médico me diagnosticó simultáneamente con el VIH en presencia de mi madre y, de esta manera, reveló públicamente mi condición. Nunca olvidaré lo que el médico me dijo: '¡Despierta! Es el VIH. ¿Te sorprende?'"

"Nunca le dije a mi mamá que era gay y ella no lo sabía", dijo Holloway. "Mientras yacía en mi 'lecho de muerte', creía que mi mamá me abandonaría. Pero no lo hizo".

Holloway afirmó que después de que le dieran solo un mes de vida en marzo de 2008, sus riñones "milagrosamente" recuperaron su función. No solo completó su licenciatura, con honores, sino que también obtuvo una maestría.

El Memorial del SIDA, al recordar a aquellos que se fueron y celebrar las historias de aquellos que persisten, se erige como un testimonio conmovedor y significativo.

Actualmente el VIH es tratable con medicamentos y ya no es un sinónimo de muerte. Los actuales tratamientos brindan una esperanza de vida similar a la de una persona que no vive con el virus.

Además, una persona bajo medicación y que se mantiene indetectable no transmite la enfermedad.