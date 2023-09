Día Mundial del Alzheimer: Es una enfermedad que se enfrenta en familia

HERMOSILLO, Sonora.- Ana Cecilia Flores Tena tiene 78 años y desde el 2014 fue diagnosticada con demencia por Alzheimer, aunque al principio la enfermedad parecía no afectarla, ahora requiere compañía y supervisión constante para estar segura.

“Mi tía siempre fue una señora autosuficiente, ella trabajaba, manejaba su carro, nos visitaba, era alguien muy movida, pero en el 2014 empezamos a notar detalles en su comportamiento”, recordó Alba María Hernández Flores, sobrina de Ana Cecilia.

Había veces que no sabía dónde había dejado las llaves de su casa y llamaba a mi mamá para pedir la copia; en otra ocasión nos dijo que perdió un dinero que había guardado, y que creía que se le había caído”, contó.

Al principio, tanto Alba como su mamá, que es la única hermana viva de Ana Cecilia, pensaban que estas actitudes se debían a que la señora tenía mucho estrés por su trabajo en las ventas.

No fue hasta que los olvidos se volvieron más intensos, y preocupantes, que decidieron buscar la valoración de un médico.

“Mi tía nunca se casó ni tuvo hijos, entonces somos mi mamá y yo quienes siempre la visitábamos o procurábamos si ella no podía venir, un día fui a su casa, porque tenía como una semana sin verla, y cuando llegue noté un olor muy raro en el patio.

“Yo me extrañé mucho, y ella me dijo muy incómoda que tampoco sabía de donde venía ese olor tan feo, cuando empecé a revisar me di cuenta de que venía de su carro, rápido le pedí las llaves, abrí la cajuela y ahí estaba todo el mandado que había hecho unos días antes podrido, tenía carne, pollo, leche descompuesta”, relató.

Ana Cecilia sorprendida le dijo que se le había olvidado sacarlo de la cajuela, y esa fue la primera vez que tanto Alba como su mamá sospecharon que algo le estaba pasando.

Ella se sintió mucha vergüenza, empezó a llorar, yo la abracé y le dije que no pasaba nada, que era un descuido, pero eso me llamó mucha la atención.

“Recuerdo que inmediatamente le hable a mi mamá para contarle todo y ella también empezó a llorar. Yo no sabía qué hacer, porque tenía a las dos muy asustadas, y obvio si nos imaginábamos que podía ser Alzheimer, inmediatamente”, dijo.

Y es que es el Alzheimer una de las demencias más comunes en el mundo, y también de las más mortales por el deterioro cognitivo que representa, explicó Nancy Aglaé Hernández Román, médico geriatra de hospitales públicos y privados en Hermosillo.

La demencia es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro, todo el sistema nervioso, mental y periférico, pero tiene bases científicas demostradas y le puede dar a una persona de 60, de 92, o incluso de 40 años”, aclaró.

La demencia más común en México y el mundo es la demencia por Alzheimer, expuso, esta abarca entre el 50% al 85% de los casos que se presentan en el País, y sus síntomas son muy notorios.

Para lograr un diagnóstico lo primero que tenemos que hacer es ver los datos clínicos del paciente, cada demencia va a tener sus especificaciones, por ejemplo, la demencia por Alzheimer lo primero que afecta es la memoria a corto plazo”, indicó.

Ana Cecilia fue diagnosticada con Alzhaimer ese mismo año, a sus 69 años de edad, al principio la enfermedad parecía no ser algo de importancia, mencionó Alba, pero rápidamente su familia se dio cuenta de que ya no podía estar sola.

Tanto Alba como su familia saben que la enfermedad va a empeorar, y que deben ser fuertes, pero agradecen los 9 años que han pasado a su lado hasta ahora.

A quienes tengan un familiar con Alzheimer, les recordó que hay mucha oportunidad de mitigar un poco el avance de la enfermedad, con un acompañamiento constante, pero sobre todo con apoyo sicológico y mental, tanto para el paciente, como para sus cuidadores.

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Desde 1994 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Alzheimer establecieron el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer.

COSAS QUE DEBE SABER

Casos de Alzheimer con buen acompañamiento médico pueden tener una esperanza de vida superior a los 15 años.

pueden tener una esperanza de vida superior a los 15 años. Aunque no hay un tratamiento que cure la enfermedad, si existen alternativas para mitigar su avance, los cuales deben incluir una atención multidisciplinaria de neurólogo, siquiatra y geriatra.

La actividad física constante es un gran aliado como tratamiento alternativo contra la enfermedad, ya que de la mano con los medicamentos, puede ayudar a mantener la mente del paciente más activa.

Fuente: Geriatra Nancy Román Hernández.