Descubre qué clase de papá tienes según sus gustos musicales

Ciudad de México.- Hay muchos tipos de padres, y algunos son muy especiales, por lo que cuesta acertar a la hora de regalarles algo por el Día del Padre. ¿Crees que conoces bien al tuyo? Hazle este divertido test y averigua qué tipo de padre es según sus preferencias musicales.

Pregúntale si le gusta cantar, aunque no sepa la letra; si le gusta bailar; si canta en la ducha; si le gusta el rock, la música popular, el ‘reggaetón’ o perrear.

Cuando tengas el resultado, no te harán falta regalos materiales para expresarle a tu papá cuánto lo amas. ¡Se lo podrás decir con música! Y, si te quieres esmerar aún más, puedes crearle una recopilación propia, con sus canciones favoritas y una portada original.

Y si, por lo que sea, no puedes hacerle el test a tu papá, también puedes ver si encaja en una de las cuatro categorías que hemos identificado.

‘Por siempre rockero’:

-El 98% de sus artistas preferidos ya no están con nosotros

-La ‘air guitar’ es su instrumento favorito

-Piensa que ‘perrear’ es sacar a dar la vuelta al perro

-Dedícale: ‘Best rock of all time’

‘El defensor del folk’

-Escucha la misma canción en ‘repeat’

-Insiste en que aprendas de la música de tu país

-Defiende los bailes tradicionales

-Dedícale: ‘Clásicos del vallenato’

‘El cantante frustrado’

-Canta todas las canciones, aunque no sepa la letra

-Su deporte favorito es ‘el karaoke’

-Se echa recitales en la ducha

-Dedícale: ‘Música tropical’

‘El incansable bailarín’

-Baila hasta en la iglesia

-Inventa un pasito para todo

-Domina a la perfección el baile al volante

-Dedícale: ‘Bendita popular’

*Fuente: Deezer