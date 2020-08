Descanso real: así disfrutan las vacaciones el príncipe William y Kate Middleton

INGLATERRA.- La duquesa de Cambridge Kate Middleton, de 38 años, fue llevada por su esposo, el príncipe William, también de 38, a las Islas de Sorlingas cerca de la costa de Cornualles. La pareja se encuentra disfrutando de unas mini vacaciones con sus tres hijos, antes de que el príncipe George, de 7 años, y la Princesa Charlotte, de 5, regresen a la escuela.

Los cinco miembros de la familia llevan aislados desde el mes de marzo en Anmer Hall y no han salido de la propiedad hasta este momento, algo que no habrá sido muy difícil para los pequeños, ya que la casa cuenta con jardines que ocupan unos 5 kilómetros. Están equipados con pistas de tenis, piscina y grandes zonas de césped en las que acostumbran a hacer todo tipo de actividades, como jugar al fútbol.

La familia en sus vacaciones en el año de 1989.

El destino vacacional escogido no es pura casualidad. Ya que no pueden salir del país, el príncipe Guillermo ha decidido que debía ser un lugar emotivo para él. El verano de 1989, cuando tenía 7 años y su hermano el príncipe Harry 5, fue el que los príncipes Carlos y Diana eligieron para ir a visitar las mencionadas islas. Una fotografía de aquel verano demuestra que a Guillermo le gustaba tanto salir a pasear en bicicleta con su madre, como ahora con Kate.

William y Kate Middleton visitaron la isla en 2016. En esa ocasión se subieron a un barco a St Martins después de visitar el Jardín de la Abadía de Tresco. Las Islas de Scilly es un archipiélago a 28 millas al suroeste de la península de Cornualles. Allí se realizó el rodaje de la adaptación televisiva de la BBC "The Voyage of the Dawn Treader", en el año 1989, y la película de Helen Mirren "When the Whales Came", de ese mismo año.

La reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, el príncipe Carlos y la princesa Ana de visita oficial en las islas Sorlingas en 1967.

Los duques de Cambridge no han compartido fotos de las vacaciones con sus seguidores de redes sociales. Aunque la información fue revelada por medios británicos, se presume que la familia quería guardar el secreto por medidas de seguridad. Hasta ahora no se ha comunicado cuándo regresará la familia real a Londres tras pasar más de tres meses aislada en su casa de campo Anmer Hall, en el condado de Norfolk.