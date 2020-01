Desaparece tus ojeras con estas sencillas recomendaciones

Ahora puedes hacer una mezcla bastante práctica para eliminar las tan odiadas ojeras. Lo principal para esta solución es tener a la mano bicarbonato de sodio.

Este polvo no solo lo puedes usar para eliminar las ojeras sino para aclarar la piel como en cara, cuello, axilas, codos, rodillas, pero es muy importante que sepas que no debes tener una piel sensible.

Solo debes mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio en una taza de agua caliente o que tenga té de manzanilla. Luego que ya tengas la preparación lista, remoja dos círculos de algodón en la preparación y colócalos debajo de los ojos. Deja reposar entre 15 y 30 minutos. Enjuaga y aplica aceite de coco

Lo que sugieren es hacerlo de forma diaria y en dos semanas notas como desaparecen los círculos oscuros y la bolsa debajo de los ojos.

También este portal compartió otros trucos para ayudar a eliminarlas

1.- Frutas. Un estudio de la Universidad de los Ángeles, California, encontró que consumir manzanas y naranjas puede ayudar a desaparecer las ojeras-

1.- Pepino. Consúmelo en ensaladas o aguas para que sus beneficios se generen desde adentro.

2.- Leche entera. Además de beberla, puedes aplicar con bolitas de algodón un poco del líquido frío directamente en el área, deja reposar 15 minutos y enjuaga.

4.- Linaza. Estas pequeñas semillas poseen antioxidantes y muchos minerales además de vitamina E.

5.- Aguacate. Te ayudará a combatir las ojeras desde adentro, luciendo una piel más radiante.

6.- Té verde. Es anti-inflamatorio porque contiene galato de epigalocatequina (EGCG).



