Desafíos del teletrabajo para personas con pérdida auditiva

Ciudad de México.- A raíz del contexto actual muchas empresas de diversos sectores impulsaron de manera repentina el trabajo a distancia y para continuar con sus actividades todos se comunicaron a través de videollamadas o llamadas telefónicas, tal es el caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero ¿qué desafíos presentaron las personas con pérdida auditiva y usuarias de un implante coclear? ¿qué aspectos deben considerar para desempeñar sus actividades laborales?

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay un millón 359 mil 576 personas con dificultad para escuchar, lo que representa un 22% de la población. Asimismo, también representa un gran reto para esta comunidad sobre cómo contar con los equipos necesarios para facilitar sus actividades diarias y sus relaciones sociales.

Eneida Rendón Nieblas, responsable del área de servicios para personas con discapacidad para la biblioteca de la Universidad de Guadalajara Virtual, ciega de nacimiento y que desde los ocho años comenzó con problemas de audición progresiva cuenta que “Ser usuaria de implante coclear, me ha permitido eliminar las barreras de comunicación, interactuar mejor con el entorno que me rodea y que sin ayuda del implante no me habría podido desempeñar como encargada de comunicación de una asociación”.

Herramientas tecnológicas adecuadas

El trabajo y estudio a distancia implica contar con las herramientas tecnológicas adecuadas, diferentes a las que necesita una persona con alguna discapacidad auditiva. Al respecto, el especialista médico, Fernando Díaz Rojas, Director Comercial de MED-EL México comenta que “Facilitar el acceso al teletrabajo a personas con discapacidad ha sido una oportunidad para demostrar su talento y optar por un empleo al que, hace algún tiempo, les sería muy difícil acceder. En definitiva, gracias a tecnologías como los implantes cocleares, las personas que padecen de sordera tienen una solución para restaurar su audición y esto a su vez, les permite realizar su vida profesional y personal”.

Sobre el funcionamiento de esas herramientas, Eneida asegura que, “Yo ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa y me tomó al menos un mes para desempeñar mis actividades laborales, pues contar con estas soluciones auditivas me ha permitido atender llamadas telefónicas y cuando tengo videollamadas para tomar mis clases de música cuento con un dispositivo que se conecta a mi implante, vía bluetooth, que funciona como si fueran audífonos y me ayuda a no interrumpir las actividades de los que están a mi alrededor y a concentrarme. Incluso, cuando estoy en mi trabajo lo ocupo todo el tiempo o dependiendo en el contexto en el que estoy”.

Sin lugar a duda, trabajar desde casa puede ser un gran reto para aquellas personas que son usuarias de un implante auditivo. Afortunadamente, la tecnología puede ayudar en el desempeño del puesto de trabajo de personas que presentan alguna discapacidad, al mismo tiempo se han convertido en aliadas imprescindibles para la mejora y normalización de la vida de las personas con discapacidad, así como en su acceso al empleo.

Finalmente, Fernando Díaz Rojas comenta que “El implante coclear es una solución tecnológica que permite a pacientes con discapacidad auditiva, incorporarse a la vida social, escolar y laboral de una manera efectiva. Básicamente, este implante es un dispositivo que permite volver a escuchar y mejorar la calidad de vida de quienes sufren pérdida auditiva severa o total”.

