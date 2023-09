Deportista revela el impacto de un descanso prolongado en su entrenamiento

Seguramente en algún momento te habrás preocupado por faltar uno o más días al gimnasio, pues existe la creencia de que cuando se toma un descanso largo después de una rutina intensa podrías perder tus objetivos alcanzados.

Sin embargo, algunos estudios ha sugerido que la fuerza hasta durante cuatro semanas de inactividad, la deportista Keltie O'Connor ha decidido experimentar por si misma los efectos en su cuerpo luego de estar 18 días sin hacer ejercicio.

Ella entrenó intensamente durante cuatro meses antes de este descanso, y hasta después de un viaje de 10 días y una cirugía para extraer sus muelas del juicio, fue que Keltie regresó a su vida fitness. Decidió documentar su experiencia y esto es lo que aprendió.

Keltie O'Connor, la atleta que desafió los límites de su cuerpo y su rutina de ejercicios.FOTO: Instagram

Documentando el descanso de Keltie

Peso:

Keltie O'Connor dice haber observado un cambio en su cuerpo al final de su período de descanso y menciona que, a pesar de que su peso sigue siendo el mismo, se siente un poco más delgada.

"A final de mes, mi peso era el mismo, solo que me veo un poco más delgada", dice O'Connor. Ella explica que debido a su intensa rutina de entrenamiento ella solía consumir una gran cantidad de carbohidratos.

Ante ello, las investigaciones respaldan la idea de que cuanto más entrenas, más capacidad tiene tus músculos para almacenar carbohidratos, lo que mejora el rendimiento.

Poco apetito:

Respecto a sus hábitos alimenticios, Keltie aseguro que tuvo que adaptar su dieta durante su descanso debido a la extracción de muelas, sin embargo, ella asegura haberse esforzado por consumir las calorías suficientes pese a que su apetito no era tan alto como durante sus rutinas.

La ciencia respalda la disminución del apetito durante un período de descanso, ya que el metabolismo tiende a ser más lento en estas circunstancias.

Fuerza en los músculos:

"Después de tener tanto tiempo libre, no me preocupa no estar en forma; la memoria muscular significa que volverás rápidamente a la normalidad y, en verdad, no siento que haya perdido mucha fuerza o condición física”, dice Connor.

Por su parte, científicos de la Universidad de Massachusetts revelan que los resultados anteriormente obtenidos se mantienen durante los periodos de descanso, asegurando que al regresar a tu rutina los músculos crecerán de manera más rápida e incluso más grandes.

Para finalizar, la deportista confirma que tomarse un tiempo ha demostrado que hay muchas cosas por disfrutar. “Ahora sé que no perderé mi progreso atlético con un poco de tiempo libre.”