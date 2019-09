Denuncian extravío de acta de defunción de Emiliano Zapata

Cuernavaca, Morelos

Descendientes del líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata (1879-1919) denunciaron este martes la desaparición del libro del Registro Civil donde consta el acta de defunción del jefe del Ejército Libertador del Sur, asesinado en 1919.

El extravío del libro con actas de las defunciones de ese año ocurre a casi 8 meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el 13 de enero el decreto por el cual se declaró “2019, Año del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata Salazar”, en el municipio de Ayala, cuna del dirigente revolucionario.

El historiador Édgar Castro Zapata, bisnieto del caudillo, acudió con sus abogados a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción de Morelos para denunciar el extravío y solicitar la investigación de los hechos.

Castro Zapata pidió asimismo fincar responsabilidades a los funcionarios que mantenían en custodia el documento histórico y sancionar a las personas que posean el libro porque es evidente, dijo, que su obtención fue ilegal.

Citó en su denuncia que como divulgador de la vida y obra del "Caudillo del Sur" acudió a Cuautla, Morelos, en julio pasado para indagar sobre el acta de defunción del revolucionario, pero le informaron que el libro que contiene el documento se había perdido del Palacio Municipal.

“Estamos consternados porque el extravío de este valioso documento vulnera la conservación de la memoria histórica de México. Queremos saber dónde está el acta y evitar que llegue a manos de coleccionistas privados, como ha sucedido con otros documentos y objetos históricos”, dijo Castro Zapata.

En Cuautla, el titular del Registro Civil municipal, Emilio Celestino Mora, confirmó la desaparición del libro pero subrayó que las actas de defunción correspondientes a 1919 estaban bajo resguardo de la Secretaría Municipal. “No sabía de la desaparición pero es la Secretaría Municipal quien debe responder porque lo tenía bajo su resguardo”, expuso.

“Creo que el libro puede estar entre los escombros porque me parece que el sitio donde estaba exhibido fue dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017”, dijo el titular del Registro Civil, designado en ese cargo en mayo pasado.

Mora refirió que desde 1996 el libro completo de actas estuvo en una vitrina, expuesto en la oficina de la Presidencia Municipal, pero a la llegada del alcalde Sergio Valdespín Pérez (2006-2009) llevaron el libro hacia un salón del Palacio Municipal donde el funcionario erigió un museo pequeño. Ahí se quedó hasta septiembre de 2017, cuando ocurrió el sismo, y desde entonces se desconoce su paradero.

Pedro Martínez Bello, asesor jurídico del bisnieto de Zapata, dijo que el objetivo de la denuncia es impedir que el acta sea vendida a coleccionistas y el temor es fundado, afirmó, porque el Plan de Ayala, cuyo texto es la proclama política del revolucionario, no se encuentra en Morelos y la montura del caballo As de Oros, que montaba Zapata al momento de ser asesinado, lo tenía Sasha Montenegro, ex esposa del expresidente José López Portillo (1976-1982).

Martínez Bello afirmó que la denuncia ante la Fiscalía General de la República es para sancionar a quien posea el documento porque fue sustraído de manera ilegal, mientras que la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos es para buscar la sanción contra los servidores públicos que tenían bajo su custodia el acta.

Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en una emboscada que le tendió el general Jesús Guajardo, en la Hacienda de Chinameca, estado de Morelos, quien le había hecho creer que se uniría al movimiento del caudillo por estar descontento con el Gobierno del presidente Venustiano Carranza (1917-1920).