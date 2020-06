De Tijuana a la realeza europea

Tijuana, BC.-En agosto de 2018, Hanna Jaff Bosdet formó parte de la serie Netflix “Made in Mexico”, y hasta entonces muchos desconocían que tenía arraigo con Tijuana, ayer anunció su compromiso Henry Roper-Curzon, heredero al título de Lord 22nd Barón de Teynham.

La socialité y activista a favor de los migrantes y refugiados, nació y creció en San Diego hace 33 años, pero pasó la mayor parte de su infancia en Tijuana, en el hogar de su familia materna.

“Un hombre, un hombre de verdad. Que te hace reír hasta llorar y motiva cada día más. Que te enseña lo que realmente es estar enamorada.

:Un hombre que pone primero su familia: inteligente, trabajador que respeto y admiro sobre todo y el hombre que me devolvió el alma”, escribió Jaff-Bosdet en su cuenta de Instagram.

Ella hizo sus estudios en el vecino condado, tiene licenciatura en sicología y ciencias políticas y justicia penal, así como una maestría en arte.

En el reality destacó por estar relacionada con la política, la filántropa, el ser conferencista y activista de los derechos humanos, así como la moda.

Jaff-Bosdet es autora de tres libros para aprender inglés: uno para hispanohablantes, del purépecha y del kurdo.

Hace tres años, lanzó una línea de ropa llamada We Are One Campaign, que es un movimiento de paz mundial no discriminatorio cuyo objetivo es eliminar el odio, el bullying y la división.

La pareja se conoció en Inglaterra, uno de los países donde Jaff-Bosdet pasa el mayor tiempo, a poco menos de un año de su noviazgo, se comprometieron, pasaron las fechas decembrinas entre San Diego y Tijuana.

Henry Roper-Curzon es primo de las princesas Eugenia y Beatriz de York, primas a su vez de Harry y William de Inglaterra.

Al convertirse en la esposa de Roper-Curzon, Hanna sería nombrada Baronesa de Teynham.

A detalle

Hanna Jaff-Bosdet

Socialité y activista a favor de los migrantes y refugiados

33 años

Nació en San Diego, vivió en Tijuana

Para saber

Su padre es un desarrollador de bienes raíces, miembro de la Junta de North Bank Iraq, el banco privado más grande en Iraq, propiedad de la familia.

Tiene una fundación llamada Fundación Jaff por la Educación

Organiza campañas en contra de la discriminación, el pro del respeto a la raza, el color de piel, la nacionalidad y el género.

Se le relaciona con Luis Miguel en 2017, pero lo único que hay es una amistad gracias a Alejandro Basteri.

En el 2019 formó parte de las 100 Mujeres Más Poderosas de México por Forbes

Los Roper-Curzon es una familia aristocrática inglesa descendiente del rey Carlos II