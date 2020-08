De Meghan Markle a Duquesa de Sussex… y viceversa

CIUDAD DE MÉXICO.- Meghan Markle nació en Los Ángeles, California (EU) el 4 de agosto de 1981. Hija de una trabajadora social e instructora de yoga y un exdirector de iluminación en series de televisión.

Conocida por su trabajo en la serie Suits, su compromiso matrimonial con el príncipe Harry de Inglaterra supuso el abandono de su profesión y el inicio de una nueva etapa como miembro de la familia real británica.

Meghan Markle se formó durante varios años en un colegio católico. De niña, visitaba continuamente a su padre, Thomas, en el plató de la serie Matrimonio con hijos.

Su padre, que gozaba de gran prestigio en la profesión, le transmitió su pasión por el cine. Desde pequeña, Meghan tuvo claro que quería ser actriz por ello a los 22 años, se graduó en Teatro y Relaciones Internacionales en la Facultad de Comunicación de Northwestern, en Illinois.

Inicios en la televisión

En 2002, Meghan consiguió su arranque en la televisión con un episodio de la telenovela Hospital General. También apareció en episodios de Century City, Cuts, Love, Inc., La guerra en casa, 90210, Knight Rider, Sin rastro, The Apostles, CSI: NY, The League, Castle y Suits.

Primer matrimonio

Se casó con Trevor Engelson, un productor de cine estadounidense el 10 de septiembre de 2011, después de haber salido juntos desde 2004.

Al darse el deseado «sí, quiero» sumaban 10 años de relación sentimental. Sin embargo, su matrimonio duró tan solo dos.

En 2016, iniciaba una relación sentimental con el príncipe Harry tras ser presentados, tal y como ellos han afirmado, por un amigo en común que les preparó una cita a ciegas.

Aunque al hablar de este tema, ellos no han desvelado el nombre, siempre se ha apuntado a Markus Anderson como la persona que les presentó.

Buen amigo de ambos, el empresario trabaja para la compañía de exclusivos clubs privados Soho House. Pocos después de conocerse, Meghan y Harry viajaron a Botsuana y acamparon bajo las estrellas durante cinco días. Allí afianzaron su relación. “Creo que las estrellas se alinearon para que ella apareciera en mi vida. Es increíble. Dios ha hecho un buen trabajo”, ha llegado a decir Harry.

Compromiso oficial con Harry de Inglaterra

El 27 de noviembre de 2017, Kensington Palace anunciaba lo que era un secreto a voces: El compromiso oficial entre Meghan Markle y Harry. Su historia de amor era un secreto a voces desde hacía meses.»Su Alteza Real, el príncipe de Gales, está encantado de anunciar el compromiso del príncipe Harry con la señorita Meghan Markle. La boda se celebrará en la primavera de 2018″, señalaba en comunicado.

Dos meses antes del anuncio, en septiembre, ambos se habían dejado ver juntos, por primera ven en público, durante la celebración en Canadá de los Invictus Games.

Tras el anuncio del compromiso, la pareja concedió una entrevista a la BBC. En el transcurso de la misma, el príncipe Harry aseguró que le había pedido matrimonio a principios de noviembre.

En concreto, durante una noche en su casa del Palacio de Kensington, mientras preparaban pollo asado para la cena. «Fue una sorpresa increíble. Fue muy dulce, natural y muy romántico«, afirmó Meghan, que también aseguró que le pidió de rodillas que se casara con ella.

Durante esa misma entrevista, ella confirmó que abandonaba la interpretación, aunque no lo consideraba una renuncia, sino el inicio de una nueva etapa en su vida.

Su primer hijo

El 15 de octubre de 2018, el Palacio de Kensington confirmó que la pareja esperaba su primer hijo. Un bebé que llegará al mundo en la primavera de 2019, según el anuncio oficial. “Sus altezas reales aprecian todo el apoyo que han recibido alrededor de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir las buenas noticias con todos”, se leía en el comunicado emitido.

Salida de la realeza

La pareja anunció el pasado 8 de enero sus decisión de dejar sus responsabilidades en la familia real y tener un "nuevo rol progresivo" dentro de la institución, con independencia financiera y dividiendo su residencia entre Reino Unido y Norteamérica.

El inesperado anuncio no fue bien recibido en un principio por la reina Isabel II, según fuentes del Palacio de Buckingham, pero la monarca expresó su apoyo a su nieto, su esposa y su bisnieto.

La pareja expresó su agradecimiento a la reina y la familia real por su "apoyo continuo" a su deseo de iniciar una nueva etapa en su vida matrimonial, indicó el Palacio de Buckingham.

El anuncio marca la conclusión de las conversaciones sobre el futuro de la pareja con miembros de la familia y funcionarios de la realeza.

El año pasado, Harry y Meghan hablaron sobre las dificultades de la vida en la familia real y la atención de los medios. El duque dijo que temía que su esposa fuera víctima de "las mismas fuerzas poderosas" que llevaron a la muerte de su madre, Diana de Gales.

Nuevo estatus

Al dejar de tener funciones de la Casa de Windsor, los duques de Sussex "ya no recibirán fondos públicos por los deberes reales", según la nota difundida este sábado.

"Con la bendición de la reina, los duques de Sussex continuarán manteniendo sus patrocinios y asociaciones privadas".

Y como parte de su nuevo estatus, Harry y Meghan ya no podrán representar públicamente a la reina, además de que dejan sus diversos nombramientos militares oficiales.

Sin embargo, los duques de Sussex "han dejado en claro que todo lo que hagan continuará manteniendo los valores de su majestad".

Por lo pronto, Meghan Markle y el príncipe Harry preparan una obra biográfica inspirada en ellos que está próxima a salir.

Esta biografía tendrá por título Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, un proyecto escrito por los biógrafos Omid Scobie y Carolyn Durand, que estará a la venta a partir de este agosto.

De acuerdo a Omid Scobie, esta obra documenta los dos años que pasó viajando y acompañando a los duques de Sussex, así como parte de su salida de la familia real y su cambio de residencia.

A diferencia de otras historias que se han publicado en torno a estas dos figuras, esta es una biografía autorizada por la pareja, una que de acuerdo al biógrafo, tiene giros en su narración que ni siquiera ellos se esperaron.

De acuerdo a Finding Freedom, ver a una mujer de color representaba un gran cambio para la familia real, una talentosa actriz y filántropa con opinión propia que a su paso por la realeza, se convirtió en una referencia de inspiración.

Algo similar ocurrió con el príncipe Harry, quien siempre fue referido con alguien que tenía cierta cercanía con las personas cuando iba a sus eventos; él se convirtió en un royal querido por todos.