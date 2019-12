De MasterChef, al Palacio de Buckingham

MÉXICO.- Carmen Miranda, ganadora de MasterChef México “La Revancha”, pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, pues ha confirmado que trabajará en las cocinas del Palacio de Buckingham, donde preparará diversos platillos para la familia real, especialmente para la reina Isabel II.



La cocinera reveló a Esquire que fue gracias al chef Fernando Estobel, quien le propuso formar parte del equipo de cocineros de la monarca.

“Me invitó Fernando Estobel, que vive en Londres y es el head chef de la Reina”.



Recordemos que el triunfo de Carmen Miranda en MasterChef “La Revancha”, se vio opacado por momentos, al presentar a su esposa en televisión nacional como su mejor amiga, lo cual generó polémica en redes sociales.



Sin embargo, la chef explicó en entrevista vía telefónica con Patricia García, reportera de esta casa editorial que no solo fue una decisión que tomaron en mutuo acuerdo, sino que sus papás no sabían de su matrimonio con la francesa Julie Debernardi.



“En ese momento no pensé que millones de personas que me iban a ver, fue como respeto para mis papás porque ellos no sabían que me había casado en Francia, en ese momento no pensé en todas las consecuencias”, comentó.