David Lomelí, nuevo director artístico de la Ópera de Santa Fe de EU

El tenor mexicano David Lomelí será, a partir del 1 de mayo, el nuevo director artístico de la Ópera de Santa Fe, uno de los festivales de ópera más importantes de Estados Unidos.

Entre sus planes, dice el cantante, está llevar la ópera a un público digital joven, y es que en la Ópera de Dallas —en donde actualmente es director de Administración Artística y en donde continuará como consultor artístico— ha conseguido 100 millones de usuarios únicos para los contenidos de esta casa ópera, cifra pocas veces vista para este género.

"La Ópera de Santa Fe es uno de los festivales de verano más importantes de todo el continente americano, es un referente como lo es Glyndebourne, Salzburgo y Baden-Baden en Europa. Tiene una gran audiencia con fans que hacen un peregrinaje para estar ahí; además presenta prácticamente sólo producciones nuevas, su orquesta está conformada por músicos de grandes orquestas de Estados Unidos; el coro está hecho de aprendices con gran talento. Y, además, tiene un teatro al aire libre realmente hermoso", cuenta en entrevista.

Lomelí, quien además se desempeña desde julio de 2019 como Consultor de Casting (involucrado en planeación a futuro) para la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, Alemania, cuenta que el nombramiento llega en un momento de grandes oportunidades para la ópera, especialmente porque, con el cierre obligado de espacios por la crisis sanitaria, la explosión digital ha llegado para quedarse.

"La pandemia ha generado muchas cosas en sus consejos, por ejemplo, la necesidad de diversificarse en más de un sentido para poder salir adelante. En este sentido de apertura es que me han llamado a mí. Me gradué en sistema computacionales, hice una maestría en marketing, canté durante 10 años a gran nivel y ahora estoy como administrador, y hemos hecho cosas que han llamado la atención. En Dallas penetramos en las redes sociales como nunca se había hecho. Hoy tenemos 100 millones de usuarios únicos que han visto contenido de la Ópera de Dallas en 50 países y estamos por lanzar una plataforma con una programación original y estamos haciendo comisiones. Este es un momento en el que tenemos que entender que si no existimos en medios digitales, no existimos en el medio artístico", explica el mexicano.