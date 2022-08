Datos sobre la disfunción eréctil que debes conocer

Ciudad de México.- La disfunción eréctil es la impotencia o la incapacidad de lograr o mantener una erección firme para tener una relación sexual satisfactoria. Es un padecimiento que afecta aproximadamente a un 55% de los hombres mexicanos entre los 40 y 70 años según cifras de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el Doctor Armando González Sánchez, médico cirujano egresado de la UNAM, no es solo un problema de salud sexual, también puede ser ocasionado por una cirugía, una lesión en el pene, en la columna vertebral, en la próstata, en la vejiga o en la pelvis.

“La incidencia de la disfunción eréctil aumenta con la edad, a partir de los 40 años, aunque algunos jóvenes la sufren por otras causas. Sin embargo, no es necesariamente una parte inevitable del proceso de envejecimiento, pues hay hombres que no la padecen aún en edades avanzadas”, comenta.

¿Cómo tratarla?

De acuerdo a un estudio de la universidad de Harvard, sólo 30 minutos diarios de caminata se vincula a una caída de 41% en el riesgo de disfunción eréctil, en la misma se sugiere que el ejercicio de suelo pélvico ayuda a prevenir esa clase de problemas.

Existe la disfunción eréctil como problema vascular que es cuando la irrigación dependiente no es suficiente o hay fallas en arteria o vasos pequeños que irrigan al pene y la sangre no fluye bien. En ese caso existen las alternativas como el tadalafil o sildenafil, fármacos vasodilatadores que permiten el flujo de sangre en venas y arterias del órgano masculino.

“El tadalafil o píldora del fin de semana prolonga su efecto hasta 36 horas después de haberlo tomado y el sildenafil que es un medicamento que debe ser tomado a demanda, su duración solo es de 4 horas, ambos se recomienda que se tomen de 30 a 60 minutos previo al acto sexual para obtener mejores resultados”, comenta Armando González .

El especialista recomienda que antes de optar por el medicamento, el paciente asista con el médico adecuado para comentar su problema, si este le receta alguna píldora la tome estrictamente como lo indica su receta ya que puede caer en una sobredosificación.

Foto: Cortesía

“No se debe pensar que es un afrodisíaco, si estas medicinas se mezclan o se exceden las dosis, puede causar dependencia permanente para poder lograr una firmeza en el pene, o en el peor de los casos provocar un priapismo que es una erección prolongada y dolorosa que requiere atención médica urgente, agrega.

Efectos secundarios y contraindicaciones

La ingesta de estos productos puede provocar al consumidor dolor de cabeza, ruborización, escurrimiento nasal, presión baja, sangrado de nariz, etc. Existen contraindicaciones y perfiles que no deberían tomarlo como aquellos con arritmias severas, presión sanguínea baja, problemas cardíacos, en los casos donde se ha sufrido un infarto o un derrame cerebral, un problema de hígado severo, etc.

Para González Sánchez siempre debe ser un médico el que lo prescriba y no por iniciativa del paciente, incluso el especialista debe conocer todo nuestro cuadro clínico, alergias y medicinas que consumimos para ver si estos tratamientos no sufrirán alteraciones.

Otras causas

Aunque el problema es meramente la falta de irrigación en el pene las causas pueden variar y en ocasiones deberse a trastornos emocionales como estrés, ansiedad, culpa, depresión, baja autoestima, etc. Ante esto se recomienda acompañar el tratamiento médico con ayuda psicológica, o terapia de pareja.

Por otro lado, adicciones como el tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas o drogas afectan el flujo sanguíneo en las venas y en las arterias, provocando una cantidad insuficiente de testosterona que puede derivar en el padecimiento de la disfunción eréctil. Por lo que es recomendable dejar estos hábitos si se busca resolver esta impotencia de manera más rápida.

*Fuente: Grupo Farmaceutico Somar