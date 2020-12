Dale un giro a tu rutina de 'skincare' este invierno

Ciudad de México.- La llegada del invierno y la disminución en la temperatura, afecta a nuestro organismo; principalmente en nuestras vías respiratorias, pero no debemos dejar de lado el cuidado de nuestra piel, ya que el frío también afecta exponencialmente su apariencia. Es importante realizar ligeros cambios en nuestra rutina de skincare para mantener la hidratación, así como algunos cambios en nuestra rutina diaria, por ello, te compartimos una lista de recomendaciones para mantener la piel luminosa en esta época.



No abandones tu protector solar

La mayoría creemos que solo debemos utilizar el protector solar en verano o temporada de mucho Sol, pero, todo lo contrario, es un gran aliado en nuestro cuidado de la piel, ya que forma una barrera protectora que evita la radiación solar, sobre todo si vas a zonas donde haya nieve, la radiación solar se incrementa. Asimismo, se recomienda utilizar protector solar incluso dentro de casa, ya que la luz azul de los dispositivos móviles también afecta a la piel.

Muchas veces tenemos la creencia de que, si no sudamos, nuestra piel sigue limpia, pero en el aire hay un sinfín de bacterias y polución que se nos van adhiriendo a nuestra piel en el día a día. Por esta razón, es importante utilizar un shampoo facial que tenga tecnología antipolución para que limpie a profundidad nuestro rostro y cuello para mantenerlos limpios. Al igual existen lociones faciales que hidratan y revitalizan la piel, formando una barrera protectora para alejar los contaminantes del medio ambiente.Sabemos lo difícil que es tomar duchas con agua fría en esta época, sin embargo, debes hacer un esfuerzo por no utilizar agua tan caliente, ya que causa resequedad en la piel eliminando las grasas y aceites necesarios para mantener la piel en buen estado, por ello recomendamos duchas con agua tibia y rápidas para no desperdiciar mucha agua.

La piel tiende a resecarse y lucir más apagada en temporada de frío, ya que los vasos capilares se contraen con las bajas temperaturas, causando la falta de suficiente oxígeno y nutrientes en la dermis, y la epidermis tiende a acumular mayor cantidad de células muertas. Para contrarrestar estos efectos, es importante hidratar la cara, cuello y manos con un suero reafirmante en la mañana y en la noche, ya que este tiene la habilidad de penetrar más capas de la piel que una crema normal.Es momento de hacer caso al famoso: “llévate suéter”, ya que la temperatura desciende más en esta temporada y nuestra piel sufre los cambios extremos. Además, procura lavar constantemente tus gorros, bufandas y guantes, ya que están en constante contacto con tu cara y pueden generar agentes contaminantes.

Ahora que ya lo sabes, es momento de realizar estos ligeros cambios en tu rutina para mantener tu cara luminosa y la piel lozana. Existen marcas mexicanas como Torongia que tiene toda una línea de skincare diseñada para dar definición y firmeza a la piel del rostro de forma natural, protegiéndola de los efectos del frío. ¡Dale un giro a tu rutina de skincare!*Fuente: Torongia