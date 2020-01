Dale un détox a tu piel grasa e inicia tu año con nuevos hábitos

Ciudad de México

El inicio de año representa la oportunidad perfecta para dejar atrás lo negativo; sin embargo, tanta fiesta y el consumo de alimentos hipercalóricos, hacen que en tu piel grasa aumente la aparición de imperfecciones.

Las toxinas llegan a través de la comida y si uno de tus propósitos es cuidarte mucho más, te decimos cómo darle un détox ideal a tu piel para que tu rostro luzca fresco, hidratado y sin brillo en solo dos pasos:

Sé constante con la limpieza de tu rostro antes de dormir y al despertar

Utiliza shampoo y loción especiales para pieles grasas que protejan y mantengan tu piel sana; esto es fundamental para evitar la acumulación de sebo y mantener hidratada tu piel, especialmente en estas fechas que hay más partículas contaminantes en el ambiente y que nos hemos excedido con los alimentos, factores que afectan de manera considerable a tus poros dañando tu epidermis y promoviendo la aparición de puntos negros y barritos.

La exfoliación, una de las claves más importantes del détox facial

El proceso de renovación celular dura entre 21 y 28 días, por lo que debes exfoliarte una vez a la semana con productos que contengan ingredientes naturales y no irriten tu piel, tales como los de ASH, los cuales son específicamente para pieles grasas y reducen de manera considerable la producción del sebo cutáneo.

¿Cómo detectar cuando un exfoliante no es adecuado? haz la prueba en el dorso de la mano: pon un poco de producto, un poco de agua y frota con la yema de los dedos, si sientes que te lirrita, no lo uses.

Si tienes la piel grasa, no utilices cremas pesadas

Es muy importante que si tienes la piel grasa optes por sueros faciales, ya que estos te ayudarán a matificar tu piel y mantenerla hidratada, busca que sean libres de aceites y no obstruyan los poros.

Evitar todos los alimentos procesados

Modifica tu alimentación y elimina el consumo de azúcares refinados y endulzantes artificiales como mermeladas con azúcar, chocolate, sacarinas y fructosa.

El agua es el mayor depurador de toxinas

Lo recomendable es ingerir dos litros de agua al día para mantenerte hidratado y depurar las toxinas. En una semana te sentirás increíble y te olvidarás de la pesadez que dejaron las fiestas.

Tip: busca productos de skincare que contengan Tea tree oil, este es un ingrediente antibacterial natural que ayuda a reducir la producción de grasa cutánea y evita que brille la piel, tal es el caso de los productos de ASH que además tienen 3R Effect; el cual regula el sebo, reduce la inflamación y reestablece la microflora de tu rostro.

¡Haz esta rutina a lo largo del año y sé testigo de la belleza natural de tu piel!

*Con información de ASH Natural Concept