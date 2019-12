Cuando se hace realidad el sueño de bailar "El Cascanueces"

CIUDAD DE MÉXICO.- Los niños y jóvenes corren de un lado a otro de los pasillos de los camerinos del Auditorio Nacional, de un momento a otro les darán tercera llamada para iniciar con uno de los últimos ensayos de "El Cascanueces"; los maestros, vestuaristas y equipo de la Compañía Nacional de Danza (CND) y del Auditorio Nacional trabajan al lado de ellos como una gran maquinaria perfecta y sincronizada.

Los 70 jóvenes que integran el elenco del ballet clásico de Navidad que la noche de este miércoles inició su temporada, son alumnos en escuelas como la Academia Mexicana de la Danza y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.



En este ballet, con coreografía de Nina Novak y música de Piotr I. Chaikovski, los 70 bailarines de la CND son maestros, son guías y son, sobre todo, ejemplo de que sí se cumplen los sueños de convertirse en profesionales y formar parte de una las compañías más importantes del país.



La primera bailarina Blanca Ríos, quien interpretará el Hada de Azúcar, ha hecho prácticamente todos los roles de "El Cascanueces". "Tengo casi 28 años bailando este ballet, desde que era niña forma de mi vida, es un ballet que me ha hecho crecer porque me ha permitido interpretar muchos personajes, he sido ratón, copo de nieve, flor, he sido de todo un poco; y tengo muchos años haciendo el Hada, pero cada año siempre busco hacerlo mejor. La Navidad siempre es muy especial, bailar en esta época es una manera de llegar al espíritu de los personas, hacerlos creer en la Navidad pero sobre todo acercarlos a la danza; además casi siempre me toca interpretar este rol el día de mi cumpleaños, así que se trata de una producción muy especial para mí", dice la bailarina.



Los jóvenes alumnos miran a los bailarines con respeto. Vanesa tiene 12 años y está en la Academia, ella hará el papel de Clara, la pequeña que recibirá un gran regalo con el que inicia el cuento fantástico. "He interpretado dos veces a Clara, conseguí el papel a través de audiciones, son difíciles, pero te preparan muy bien para que los puedas hacer. Me gusta mucho el personaje, todo lo que hace. Y lo que más me gusta de 'El Cascanueces' es el segundo acto, cuando ya aparecen todos y se hacen más variaciones, yo estoy sentada y puedo ver a los bailarines, me gusta mucho verlos porque aprendo", asegura.



Para los integrantes de la CND, como el primer bailarín Argenis Montalvo, no sólo es un viaje de fantasía, es también un viaje a la memoria infantil. "Me trae muchos recuerdos muy lindos, por eso disfruto mucho hacerlo aquí en el Auditorio. Es un ambiente muy cálido, el escenario es frío, pero hay muchas familias, siempre recibimos comentarios muy buenos de los niños y de los adultos que vienen a vernos".



Greta Elizondo es solista y es la imagen publicitaria de esta temporada, al igual que Argenis y Blanca, ha interpretado prácticamente todos los roles posibles y esta producción es como una clase magistral con la que cierran con broche de oro un año de trabajo. "Es increíble para nosotros tener a todos los niños, ellos tienen una gran emoción y una gran energía, creo que para ellos es importante bailar con nosotros. Este escenario es muy grande, es mucho el impacto, tantos ojos mirándote, pero el público quiere venir a pasar un buen momento con nosotros y ese es justo nuestro interés".



En 2017 se estrenó en el Auditorio Nacional esta monumental y fastuosa producción de "El Cascanueces", que se situó en la Rusia de finales del siglo XIX; época en que Lev Ivanov trazó la coreografía.



La nueva puesta en escena tuvo como principal objetivo presentar una producción del tamaño del foro más importante de América, con la calidad de los espectáculos que arriban cada año a este recinto.



Iván López Reynoso también formará parte de la temporada "El Cascanueces", frente a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

"El Cascanueces" se presentará este jueves a las 20 horas, 20, 21 y 22 de diciembre a las 17 horas y 20, 21 y 23 de diciembre a las 20:30 horas.