Cuales son los síntomas de la vacuna contra el Covid-19 basada en mRNA

Mientras el mundo espera la autorización y distribución de la vacuna contra el Covid-19, muchos se preguntan qué clases de efectos secundarios tendrá o cuán dolorosa puede ser; incluso qué tan parecida puede ser con la vacuna contra la influenza.

Tanto Pfizer/BioNTech como Moderna, los dos laboratorios que llevan la delantera en obtener la autorización de parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, utilizan tecnología de mRNA.

Nunca antes una vacuna autorizada en EU había utilizado esta tecnología, aunque científicos la han estudiado por décadas contra enfermedades como la rabia o zika, e incluso contra algunos tipos de cáncer.

Este tipo de vacunas funcionan a base de darle instrucción al cuerpo, en forma de mensaje de ADN, para detectar una proteína en particular del coronavirus; de esta forma el sistema inmunológico reconoce a la proteína del coronavirus como una amenaza, creando así antivirus para combatirla.

De esta forma, cuando el cuerpo se infecta de coronavirus está listo para pelear.

La vacuna requiere de dos dosis para completar el proceso, mientras que los estudios realizados a ambos laboratorios muestran hasta un 95% de efectividad.

La novedad de este tratamiento ha despertado serias dudas sobre utilización y en quienes.

Uno de los participantes de las pruebas de Moderna señaló que aunque su experiencia no fue “definitivamente un paseo por el parque”, lo volvería a hacer.

Yasir Batalvi, de 24 años y recientemente graduado del área de Boston, describió su experiencia como voluntario en la prueba.

“Al principio se sintió como una vacuna de influenza, que es básicamente un piquete en el brazo. Cuando dejé el hospital, esa tarde, los estornudos empeoraron. Era definitivamente llevable, pero no querrás mover mucho el brazo. Los síntomas están muy bien definidos. Me refiero a que es solo en el músculo del brazo. Y solo eso. No te afecta en más y te sientes bien”, dijo.

Esa fue la primera dosis, pero la segunda fue diferente.

“De hecho tuve síntomas significativos la segunda vez. Una vez que tuve la dosis, me sentí bien mientras estuve en el hospital. Pero esa tarde fue difícil. Me refiero a que tuve fiebre baja, fatiga y escalofríos”, explicó Batalvi, quien tras la primera noche se sintió mucho mejor por la mañana.

Dijo que llamó a los doctores para hacerles saber sobre sus síntomas. No se alarmaron y le dijeron que él tampoco debería.

Sentirse mal no significa que te hayas contagiado de Covid-19 por la vacuna; de hecho, los expertos dicen que tener este tipo de reacciones significa que tu cuerpo está respondiendo como debería, y no debería detener a nadie para vacunarse o no ponerse la segunda dosis.

“Eso significa que tu sistema inmune está respondiendo. Debería hacerte sentir bien”, explicó el doctor Paul Offit del Hospital Infantil de Filadelfia.

“Y no debería haber ninguna dificultad en regresar para esa segunda inyección, sabiendo que ahora está en una posición mucho mejor para combatir este terrible virus, que ha matado a más de 250.000 personas y puede causar muchos efectos a plazo”.

Los efectos secundarios como los que experimentó Batalvi no deben confundirse con problemas de seguridad.

Cualquier fabricante de vacunas que busque la aprobación o autorización de la FDA tiene que mostrar datos de seguridad de dos meses después de que se administre la segunda dosis, porque es entonces cuando los problemas de seguridad más graves han ocurrido en ensayos anteriores.

En ese frente, hay buenas noticias para las vacunas de Moderna y Pfizer. Pero solo el tiempo dirá si se presenta algún evento de seguridad grave en los próximos años.