¿Cuáles son los 10 libros más vendidos en América?

ARGENTINA

1.- “Violeta” - Isabel Allende

2.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

3.- “Soy una tonta por quererte” - Camila Sosa Villada

4.- “Antes de diciembre” - Joana Marcús

5.- “Los siete maridos de Evelyn Lugo” - Taylor Jenkins Reid

6.- “Los dos amores de mi vida” - Taylor Jenkins Reid

7.- “El libro más lindo del mundo” - Rosario Oyhanarte

8.- “El chico que dibujaba constelaciones” - Alice Kellen

9.- “El día que dejó de nevar en Alaska” - Alice Kellen

10.- “Reino de papel” - Victoria Rosco

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Mil besos tuyos (por siempre jamás)” - Tillie Cole

2.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

3.- “La espía” - Danielle Steel

4.- “La virgen de la Patagonia” - Jorge Baradit

5.- “Violeta” - Isabel Allende

6.- “Otra vez tú” - Alice Kellen

7.- “Antes de diciembre” - Joana Marcús

8.- “El día que dejó de nevar en Alaska” - Alice Kellen

9.- “Still With Me” - Lily del Pilar

10.- “Tiempo de perdón” - John Grisham

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “La confusión del unicornio” - Paco Muñoz Botas

2.- “Fulgor” - Tracy Wolff

3.- “El libro negro de las horas” - Eva García Sáenz de Urturi

4.- “Violeta” - Isabel Allende

5.- “Anhelo” - Tracy Wolff

6.- “Operación Kazán” - Vicente Vallés

7.- “La cuenta atrás para el verano” - La Vecina Rubia

8.- “Últimos días en Berlín” - Paloma Sánchez-Garnica

9.- “Diez negritos” - Agatha Christie

10.- “Nosotros en la luna” - Alice Kellen

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “The Paris Apartment” - Lucy Foley

2.- “One Italian Summer” - Rebecca Serle

3.- “The Atlas Six” - Olivie Blake

4.- “House of Sky and Breath” - Sarah J. Maas

5.- “The Club” - Ellery Lloyd

6.- “Abandoned in Death” - J.D. Robb

7.- “Phantom Game” - Christine Feehan

8.- “The Maid” - Nita Prose

9.- “The Lincoln Highway” - Amor Towles

10.- “The Judge’s List” - John Grisham

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Antes de diciembre” - Joana Marcús

2.- “Violeta” - Isabel Allende

3.- “La canción de Aquiles” - Madeline Miller

4.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

5.- “La biblioteca de la medianoche” - Matt Haig

6.- “Nosotros en la luna” - Alice Kellen

7.- “Silence” - Flor M. Salvador

8.- “Tu lengua en mi boca” - Luisa Reyes Retana

9.- “Un cuarto propio” - Virginia Woolf

10.- “Todo este tiempo” - Rachael Lippincott

(Fuente: Librerías Gandhi)