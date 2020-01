¿Cuál fue el regalo más socorrido esta Navidad?

“Oui Lulu les parfums sont la star” que diría un anuncio de perfume y es que sí, los perfumes han sido los regalos estrella esta Navidad, como casi todos los años, aunque no son los más deseados.

Según ha podido comprobar la tienda online Nutritienda los regalos más deseados en España son dinero, ropa, calzado y viajes, pero a la hora de la verdad los regalos más comprados son libros, perfumes, cosméticos y ropa.

¿A qué se debe esto? Pues muy fácil, aunque lo que desean recibir los españoles sean otras cosas, regalar un libro o un perfume siempre es acertado y nunca está de más.

El consumo de perfumes ha aumentado en los últimos años más de un 10 %, es uno de los sectores más consolidados del país ya que España es el segundo exportador mundial de perfumes sólo por detrás de Francia y las españolas son las mujeres que más se perfuman en Europa seguidas de las italianas y las francesas.

Los españoles gastan en Navidad una media de 95 euros por hogar sólo en perfumes sin embargo la media europea es de 40 euros.

Pero, ¿por qué regalar un perfume? Escoger un regalo puede hacerse cuesta arriba, ¿qué le gustará?, ¿cuál es la opción más adecuada para esa persona? Regalar un perfume siempre es una apuesta ganadora ya que nada une más los recuerdos a la memoria que el olfato.

Pocos regalos son tan universales en lo que a edades se refiere, si el destinatario es un veterano recibiendo regalos, sabrá apreciar el valor que supone llevar ese perfume tan deseado por todos y apreciará el tener una forma de expresarse en cada ocasión: el coleccionismo hace mella.

En cambio, si el destinatario es un millennial, verá en el regalo una poderosa arma de expresión personal, porque este grupo generacional no busca bienes sino experiencias y una conexión permanente.

Al regalarles un aroma se les está dando una herramienta para posicionarse y conectar con los valores concretos de los que presume su nuevo perfume, sumergirse en el “lifestyle” de su marca preferida o de ese personaje figurado que le gustaría ser.

El perfume es sinónimo de experiencias vividas y compartidas, es el mejor anclaje a recuerdos, uno ha podido sentir muchas veces cómo una fragancia concreta le lleva de nuevo a aquel verano en el que conoció a su primer amor, o a momentos concretos de la infancia dónde su madre se perfumaba o al aroma de una abuela que viene en el momento más inesperado.

El olor que se regala puede quedarse grabado en la memoria de esa persona especial asociado a momentos vividos juntos y trasmite rasgos de la personalidad de quien lo lleva puesto como elegancia, carácter, fuerza...etc.

Hoy en día es prácticamente inimaginable salir de casa sin perfumarse por lo que Nutritienda muestra cuáles son las curiosidades más destacadas de este regalo tan recurrente:

1. “Per fumare”

La palabra perfume proviene del latín per, “por” y fumare, “a través de humo” en referencia al humo aromático que desprendía la madera al ser quemada. La ceremonia de quemar maderas aromáticas para complacer a las divinidades proviene de la Edad de Piedra.

2. Eau de...

La diferencia entre “Eau de Cologne”, “Eau de Toilette” y “Eau de Parfum” es el grado de concentración de esencias en su composición, lo que marca tanto su duración como su intensidad. En un EDC sería entre un 2 % y 4 %, en un EDT entre un 5 % y 15 % y en un EDP entre un 15 % y un 20 %. El precio de cada una también va en función de este grado de concentración.

3. Ya aparecían en la Biblia

El uso de perfumes está contemplado en diferentes partes de la Biblia. Un ejemplo son la mirra y el incienso que los Reyes Magos ofrecieron al bebé que acababa de nacer en Belén, o el aceite perfumado de nardo puro que extendieron en la cabeza y los pies de Jesús de Nazaret durante una cena en casa de Simón.

4. Ojo a los fumadores

Fumar hace que la fragancia del perfume dure menos tiempo aunque nos apliquemos una gran cantidad.

5. Los sumerios lo inventaron, los egipcios lo normalizaron

Parece que el origen del perfume se remonta a Mesopotamia en el 3.500 antes de Cristo, y que su utilización era en forma de incienso para endulzar la carne animal que se ofrecía a los dioses. Pero fueron los egipcios los que convirtieron su uso en algo cotidiano, y allá por el 1558 A.C se convirtió en una moda nacional, incluso la famosísima Cleopatra fue una experta en su uso.

6. Olemos diferente según nuestro pH

En la piel existen diferentes tipos de acidez, llamados niveles de pH. La mínima variación de estos niveles entre persona y persona, es suficiente para que los ingredientes de una fragancia interactúen de manera diferente en cada piel. Así, un mismo perfume puede oler de forma distinta dependiendo de quien lo use.

7. Los Cruzados, los primeros en traerlos a la Península

Durante la Edad Media, los Cruzados trajeron de Oriente materias primas y las primeras técnicas de perfumería a la Península Ibérica.

8. El recuerdo está en la nariz

El sentido del olfato está relacionado con el sistema límbico, encargado de regular las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos, es por ello que hay olores que nos evocan recuerdos y emociones.

9. Guantes perfumados

En el Renacimiento, perfumistas de todo el mundo se instalaron en París, convirtiendo los guantes perfumados en el complemento de moda en Francia y otros países europeos.

10. Según nuestra piel la duración es mayor o menor

Las pieles secas hacen que las fragancias duren menos tiempo, mientras que en las pieles grasas los aromas perdurarán más. Normalmente, las pieles blancas tienden a ser más secas que las morenas.

11. ¿Cuánto vale el perfume más caro del mundo?

El perfume más caro del mundo es el Shumukh, creado en Dubai en 2019 por The Spirit of Dubai by Nabeel y tiene un precio de algo más de un millón 150 mil euros. El envase se presenta en un frasco de cristal de Murano decorado con 3 mil 571 diamantes (Récord Guinness a la botella de perfume con más diamantes), perlas, topacios, más de 2 kilos de oro de 18 quilates y 5 kilos de plata pura. ¡Al menos, el frasco contiene tres litros de perfume!

En segunda posición se encuentra el DKNY Golden Delicious con un precio de un millón de dólares. El perfume fue elaborado por la diseñadora Donna Karan y su frasco fue tallado en oro blanco y amarillo de 14 quilates y cuenta con 2 mil 700 diamantes blancos, 183 zafiros de color amarillo en un marco de 14 quilates de oro blanco que representa la silueta de Manhattan tan emblemática para DKNY. Un diamante de color amarillo intenso de 2,43 quilates adorna la tapa del frasco junto con el logotipo de DKNY Golden Delicious.

12. Las palomas, el primer ambientador

En las fiestas de palacio de la corte de Luis XV, soltaban palomas bañadas en perfumes para que esparciesen diferentes aromas. En aquella época la higiene corporal era escasa, por lo que a pesar de la elegancia de sus trajes, el lujo y la extravagancia reinante, disimulaban el mal olor usando hasta un perfume por día.

13. Mejoran nuestra autoestima

Según estudios psicológicos recientes, las personas que usan perfume a menudo tienen mejor concepto de sí mismas y son más sociables que las que no usan o solo lo hacen ocasionalmente.

14. Entre seis y 18 meses para su elaboración

Para producir un perfume se necesita entre seis meses y año y medio, este es el tiempo que tardan lo diferentes componentes y esencias en mezclarse y transformarse en aroma. El Shumukh, el más caro del mundo mencionado anteriormente tardó 3 años en elaborarse.

15. ¿Los más vendidos?

Las 5 marcas más vendidas son: Chanel, Christian Dior, Calvin Klein, Giorgio Armani y Estée Lauder.

*Con información de Nutritienda