¿Cuál es el origen de la tipografía Times New Roman?

LONDRES.-Todos alguna vez hemos utilizado la fuente Times New Roman, la cual está agregada a nuestro sistema Office de Windows.

Por años, pocos se habían preguntado cuál era el origen de esta tipografía.

Ahora se ha revelado el "secreto".

En 1929, el periódico británico The Times contrató al tipógrafo Stanley Morison para crear una nueva fuente de texto.

Morison dirigió el proyecto, supervisando a Victor Lardent, un artista publicitario del Times, que dibujó las formas de las letras.

A Morrison se le pidió consejo sobre el rediseño de un periódico, recomendando que The Times debería cambiar su tipografía de una cara delgada del siglo XIX a un diseño más robusto, volviendo a las tradiciones de impresión centenarias.

Esto coincidió con una tendencia común en los gustos de impresión de la época.

Morison propuso un tipo de letra de la rama inglesa de Monotype más antigua llamada Plantin como base para el diseño, y Times New Roman coincide principalmente con las dimensiones de Plantin.

El cambio principal fue que se mejoró el contraste entre los trazos para dar una imagen más nítida. El nuevo diseño hizo su debut en The Times el 3 de octubre de 1932.

Debido a que se usaba en un periódico diario, la nueva fuente se hizo rápidamente popular entre las impresoras de la época.

En nombre de Times New Roman, Roman es una referencia al estilo regular o romano (a veces también llamado Antiqua). El tipo romano tiene raíces en la impresión italiana de finales del siglo XV y principios del XVI, pero el diseño del Times New Roman no tiene conexión con Roma ni con los romanos.

En las décadas siguientes, los dispositivos de composición tipográfica evolucionaron, pero Times New Roman siempre ha sido una de las primeras fuentes disponibles para cada dispositivo nuevo (incluidas las computadoras personales). Esto, a su vez, solo ha aumentado su alcance.

Fue diseñado para un periódico, lo que lo hace un poco más estrecho que la mayoría de las fuentes de texto, porque los periódicos prefieren las fuentes estrechas porque se ajustan a más texto por línea).

Morison fue editor del suplemento literario de The Times (The Times Literary Supplement) entre 1945 y 1948.

En 1960, Morison, conocido popularmente como "El amigo de la impresora", ganó aún más prestigio profesional al ser reconocido como Royal Designer for Industry.

Finalmente, fue miembro del equipo editorial de la Enciclopedia Británica desde 1961 hasta su muerte en 1967.