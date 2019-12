Critican a Meghan Markle en Instagram por su postal de Navidad

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry abrieron su perfil en Instagram, se tienen fuertes sospechas de que la cuenta es llevada por la exactriz, quien en el pasado tuvo un blog llamado "The Tig" con el que comprobó que una de sus aficiones es escribir, por ello, cuando en el perfil de "The Duke and Duchess of Sussex" se compartió una postal que evocaba a la labor altruista en esta Navidad, las críticas hacia Meghan no se hicieron esperar.



En la cuenta oficial de Meghan Markle y el príncipe Harry -en Instagram- se publicó un collage con las cuentas oficiales que este mes los duques de Sussex seguirán como parte de su tradición y, en ella, hay un extenso mensaje con el que trataron de contagiar a sus seguidores del espíritu "navideño" y "reflexivo" sobre las personas más necesitadas.



"Esta temporada festiva es un recordatorio para reflexionar sobre los necesitados: aquellos que pueden sentirse solos, hambrientos, sin hogar o que pueden estar experimentando las vacaciones, por primera vez, sin sus seres queridos.



"Es una época importante del año para ayudar a quienes están a su alrededor y que pueden ser menos afortunados, quienes apreciarían, incluso, el más pequeño acto de amabilidad.



"Continuando con nuestra tradición mensual de destacar las cuentas que hacen el bien e inspirados en los 'Doce días de Navidad', hemos seleccionado doce organizaciones que atienden a los necesitados, especialmente en esta época del año".



Sin embargo, pese a las buenas intenciones que se tuvo con esta publicación, los royal no obtuvieron la mejor la mejor respuesta por parte de sus seguidores, pues muchos de ellos criticaron la conducta de Meghan Markle. Entre los comentarios se podían leer algunos que señalaban que la duquesa no es tan generosa y empática con los menos favorecidos, pues de acuerdo con los usuarios ella se encargó de retirar a los "homeless" de las calles para que no impidieran el brillo de su boda.



La publicación del matrimonio real también fue duramente criticada por algunos supuestos contribuyentes ingleses, quienes alegaban que en Inglaterra, a diferencia de Estados Unidos, suelen referirse a la época decembrinas como "Christmas" y no "festive holiday season".



Por su parte, aunque aparentemente Meghan y Harry están de vacaciones, continúan aún al tanto de lo que acontece en sus redes sociales.