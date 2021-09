Cristina Peri Rossi es nombrada ciudadana ilustre de Montevideo Uruguay

Montevideo, Uruguay.- Cristina Peri Rossi fue nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo, en el cual la autora participó en forma virtual, ya que reside en Barcelona desde hace casi 50 años.



La condecoración, que fue entregada por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, a un amigo cercano de Peri Rossi, se dio en el marco del lanzamiento del Mes de la Diversidad, que la ciudad festejará con variadas actividades en torno a la comunidad LGBTIQ+.



La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), María Inés Obaldía, dio pie al homenaje con unas palabras de reivindicación del aporte de la autora al reconocimiento de las letras y el pensamiento uruguayo fuera de fronteras.



En concreto, Obaldía remarcó los reconocimientos de Peri Rossi, galardonada en 2020 con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y previamente con los premios Vargas Llosa, Rafael Alberti, Loewe, Don Quijote y Ciudad de Barcelona, entre otros.

La sociedad uruguaya tiene que formar parte





A lo que destacó que Peri Rossi se exilió en España en 1972 a raíz de los sucesos previos al golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) y no retornó a Uruguay porque le fue negada una pensión reparatoria. Obaldía dijo que el homenaje es un primer paso para "recomponer el vínculo" con ella.



"Cristina es nuestra o debe serlo o debió no dejar de serlo nunca, por eso este es un primer acto de justicia del que creemos que la sociedad uruguaya tiene que formar parte", recalcó.



Por su parte, la autora, nacida en Montevideo en 1941, dijo en un mensaje grabado haber recibido con una "emoción y sorpresa" que le "disparó" la tensión arterial la noticia del nombramiento, reservado a figuras uruguayas o extranjeras de destacada trayectoria local o internacional.



"La palabra Montevideo es una llave que abre las puertas de mi corazón, desde que me fueron hace 50 años la llevo adherida a mis zapatos", acotó la poeta, periodista y traductora uruguaya, autora de novelas como "La nave de los locos" y de poemarios como "Las replicantes" y "Evohé".



Asimismo, dijo soñar "casi todas las noches" con su ciudad natal y agradeció especialmente ser homenajeada en el marco de la diversidad y culminó su mensaje con un "Viva la igualdad".



Su amigo, el escritor Nelson Sanguinetti, recibió la medalla en su honor y recordó que la poeta, reconocida como una de las pocas mujeres vinculadas al Boom latinoamericano, había escrito: "Tengo un dolor aquí del lado de la patria" y subrayó que el reconocimiento lo alivia.



"Estoy seguro de que la distinción que hoy le otorga la Intendencia de Montevideo ayuda a sanar ese dolor (...) hace casi 50 años que Peri Rossi vive en Barcelona y sin embargo es de las personas que conozco que más ama Montevideo", concluyó.