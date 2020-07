Creadores exigen a AMLO suspender recortes y explicar Chapultepec

En la carta "El arte y la cultura son derechos humanos" que este miércoles dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, colectivos, frentes y movimientos, exigen suspender los recortes al sector cultural, implementar mecanismos para que se asignen recursos a los creadores que atraviesan una situación de emergencia por el Covid-19, explicar con documentos cómo se implementarán los 15 programas del Fonca y los apoyos de Foprocine, y presentar el proyecto del plan de Chapultepec y explicar por qué es "el único proyecto cultural definido como prioritario para este gobierno".

Los colectivos reclaman que las medidas de extrema austeridad están asfixiando a las instituciones culturales al grado de que algunas pronto serán inoperantes.

La carta fue enviada este 1 de julio, cuando se cumplen dos años de la elección de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México. Circula en redes sociales con el hashtag #ArteYCulturaSonDerechosHumanos, y fue enviada al Presidente por la Asociación Nacional de Teatros Independientes (Anti), Artículo 27, Frente Amplio de Trabajadorxs del Arte y la Cultura en México, Frente Promuseos, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), No Vivimos del Aplauso, Pasaporte Cultural y Teatro Mexicano Punto Com.

Estas organizaciones exigen en su carta suspender de manera inmediata, para todas las instancias del sector cultural, el recorte presupuestal del 75% establecido en el decreto presidencial del 23 de abril del 2020, que entre sus programas prioritarios exentos de dichos ajustes incluye "la defensa de los derechos humanos". "Estas medidas de extrema austeridad ya están asfixiando a las instituciones culturales -teatros, museos y zonas arqueológicas, entre otras- al grado de que algunas pronto serán inoperantes".

Demandan que se otorguen recursos de manera legal y directa a creadorxs y trabajadorxs que atraviesan una situación de emergencia derivada del Covid-19. También exigen que se publique la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la baja de la clave de registro de los fideicomisos del Fonca y Foprocine; que se dé a conocer con transparencia y con documentos "cómo y bajo qué figura jurídica se implementarán en adelante los 15 programas del Fonca y los distintos apoyos de Foprocine"; y el presupuesto anual de cada uno.

En cuarto lugar, exigente al Presidente que se presente a la brevedad el proyecto maestro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, donde se explique por qué éste es el único proyecto cultural definido como prioritario para este gobierno.

La carta se envía con copia a Irma Eréndida Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública; Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura.

Este es el contenido de la misiva:

El arte y la cultura son derechos humanos.

Por ello, exigimos al C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

1. Suspender de manera inmediata, para todas las instancias del sector cultural, el recorte presupuestal del 75% establecido en el decreto presidencial del 23 de abril del 2020, que entre sus programas prioritarios exentos de dichos ajustes incluye "la defensa de los derechos humanos". Estas medidas de extrema austeridad ya están asfixiando a las instituciones culturales -teatros, museos y zonas arqueológicas, entre otras- al grado de que algunas pronto serán inoperantes.

2. Implementar los mecanismos administrativos para que, del gasto corriente que no se ha ejercido a la fecha, se asignen recursos de manera legal y directa a creadorxs y trabajadorxs que atraviesan una situación de emergencia derivada del Covid-19, así como a un plan de rescate para entidades museísticas y espacios artísticos independientes. Las convocatorias "colaborativas" no constituyen paquetes de rescate, que es lo que se requiere en este momento, sino meros intercambios contractuales.

3. Publicar la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la baja de la clave de registro de los fideicomisos del FONCA y FOPROCINE, y el monto de recursos concentrados actualmente en la Tesorería. Además, dar a conocer con transparencia, a través de documentos y no en conversaciones a puerta cerrada:?-Cómo y bajo qué figura jurídica se implementarán en adelante los 15 programas del FONCA y los distintos apoyos de FOPROCINE.

-El presupuesto y cifra anual de beneficiarios de cada uno, así como la conformación y operación de sus jurados.?-Un anteproyecto de modificación a la Ley Federal de Cinematografía en lo referente al FIDECINE que incluya las propuestas expresadas por los gremios cinematográficos.

4. Presentar a la brevedad el proyecto maestro del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, explicando por qué éste es el único proyecto cultural definido como prioritario para este gobierno.

c.c.p. C. Irma Eréndida Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública?

C. Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público

?C. Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura

Asociación Nacional de Teatros Independientes (Anti), Artículo 27, Frente Amplio de Trabajadorxs del Arte y la Cultura en México, Frente Promuseos, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), No Vivimos del Aplauso, Pasaporte Cultural y Teatro Mexicano Punto Com.