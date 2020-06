"Covid fitness", la solución de un gimnasio en Ciudad Juárez para entrenar con sana distancia

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- A partir de la paulatina reanudación de algunas actividades ante Covid-19, un gimnasio de Ciudad Juárez, Chihuahua decidió innovar en la rutina de ejercicios manteniendo la sana distancia y otras medidas sanitarias para evitar el contagio del virus.

La iniciativa denominada "Covid-19 fitness” surgió en el gimnasio Challenge Fitness, donde se instalaron cubículos aislados con paredes plásticas transparentes, para que cada cliente entrene individualmente con sus respectivos equipos de ejercicio: bicicletas estacionarias, pesas, colchonetas, entre otros. Además, a la entrada y salida se le toma la temperatura a cada persona.

En entrevista a AFP el propietario y director del establecimiento, David Rojas dijo que concibió la idea después de una discusión con su cónyuge, por la que tuvo que dormir en otra recámara. Indicó:

Que no me pase los virus... Ahí se me prendió el foco... Si hacemos unos cuartos y habilitamos las instalaciones para que los clientes puedan entrar y hacer su ejercicio funcionalmente no debe de haber ningún problema".