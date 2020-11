Corto mexicano sobre relación lésbica va a Huelva

Dos amigas que se atraen, pero no saben cómo decirse adiós ante la partida de una de ellas, buscarán ganar en el 16 Festival Internacional de Cine de Iberoamericano de Huelva, España, a efectuarse del 13 al 20 de noviembre próximos.

El cortometraje mexicano "Los últimos recuerdos de Abril", dirigido por Nancy Cruz, es uno de los ocho elegidos por el certamen que esta semana decidió, por vez primera y debido a la pandemia, realizarse enteramente vía online.

Ari Albarrán y Victoria White protagonizan la producción nacional interpretando a Camila y Abril, quienes han crecido en un pequeño pueblo de la costa.

"Tenía muchas ganas de explorar plásticamente la idea del deseo desde un punto de vista femenino, pues tengo la idea que siempre que veo el sexo erótico en la pantalla tiene una visión masculina. Y mi sensación es que yo no siento así el deseo, me parece más erótico un par de miradas que no digan nada y dicen mucho, esperando ver en qué momento pasa eso", comenta Cruz, la realizadora.

El origen de la historia relata la egresada del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (ahora ENAC, de la UNAM) surgió tras leer la novela Todos adorábamos los cowboys, de Carol Bensimon, primera escritora brasileña abiertamente homosexual.

En la misma se relata la historia de dos mujeres en donde le lector se da cuenta que están enamoradas, pero no se permiten decirlo. Nunca se conoce su pasado, así que la cineasta tapatía decidió contar un pasado de personajes similares, que deben abandonar el lugar en el que crecieron.

"Del lugar donde se tienen todos los recuerdos de la infancia, de abandonar ese lugar paradisiaco de la juventud", indica.

"Los últimos recuerdos de Abril" se encuentra en la categoría de Corto Internacional junto con Sol del llano (Colombia-México), "El nombre del hijo" y "Pequeña" (ambas de Argentina), "Perifericu" (Brasil), "Apertura" (Costa Rica), "Dulces sueños" (Colombia) y "Veo, veo" (Paraguay).

La dirección de fotografía recayó en Laura Miranda y el diseño de producción en Simone Bucio.

Acaba de competir en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en las próximas semanas estará en los certámenes de Mérida; LGBT en Montreal, Canadá; Mix de Sau Paulo, Brasil y Guadalajara.

"El que esté en línea quiere decir que mucha gente pueda verlo, más de la que en salas podría haber visto", comenta Cruz.

El Festival Internacional del Cine Iberoamericano de Hueva es uno de los más importantes de Europa en difundir cine de la región latina; de esa zona española salieron las tres carabelas comandadas por Cristóbal Colón.