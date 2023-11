¿Correr o caminar? Descubre cuál de estos ejercicios quema más grasa en un kilómetro

CIUDAD DE MEXICO.- Es ampliamente conocido que la actividad física es crucial para mantener una buena salud muscular, gestionar el gasto energético y regular el peso corporal.

Sin embargo, surge la pregunta de cuál es la forma más efectiva de perder grasa: ¿correr o caminar? Existe una percepción equivocada en muchos respecto a este tema.

Todos los deportes son recomendables para mantenerse en forma, pero el running y el traking son particularmente ideales para principiantes. De acuerdo con el sitio El Cronista, ambos promueven un metabolismo activo y beneficios para la salud, aunque uno destaca por su eficacia en la quema de grasa.

Foto | Pexels

¿Cuál es la mejor manera de perder grasa?



La incertidumbre sobre qué ejercicio quema más calorías se resuelve al considerar la distancia recorrida. Correr o trotar permite completar el recorrido más rápidamente, reduciendo la duración del ejercicio.

Por otro lado, caminar, aunque de menor impacto, prolonga la actividad. Varios estudios han comparado los efectos de ambos, y los resultados son esclarecedores.

Correr es más efectivo

Un análisis realizado por la revista "Medicine and Science in Sports and Exercise" a principios de siglo concluyó que correr quema un 30% más de calorías que caminar, tanto al aire libre como en cintas de gimnasio.

Investigaciones posteriores con miles de participantes confirmaron que el running puede quemar hasta un 90% más calorías que caminar.

La clave radica en la demanda de la actividad física, ya que ejercicios más exigentes, como correr, implican un mayor movimiento corporal, consumiendo más glucosa y grasa.

Te puede interesar: 20 minutos de ejercicios al día: La clave para reducir el riesgo de muerte después de los 50 años

Además, el efecto postcombustión, un gasto energético adicional después del ejercicio debido al mayor déficit de oxígeno, contribuye a la quema de calorías.