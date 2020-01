Conviértete en un dueño responsable de mascotas

Ciudad de México

Inicia el año y es cuando más comprometidos estamos en cumplir nuestros propósitos, muchos de ellos para beneficio propio, pero… ¿qué hay de aquellos que benefician a los que nos rodean? Sabemos que cuidar a una mascota no es tarea fácil, y al igual que sucede con los bebés, no vienen con un manual de instrucciones.

Afortunadamente hoy en día existen sitios en Internet y apps que son excelentes aliados, en su mayoría enfocados a perros y gatos por ser los más elegidos para convivir con nosotros.

Los temas son variados y pueden desde explicar las particularidades de cada especie, así como los cuidados específicos que necesitan, con la finalidad de ayudarte a elegir la mascota ideal para ti.

Las más comunes son de recomendaciones de adiestramiento; para ubicar lugares petfriendly; para hacer amigos; para hacer deporte juntos; para ubicarlos en caso de que se extravíen; para controlar su nutrición; para controlar su salud, de administración de medicamentos, de primeros auxilios para casos de emergencia, y para recordarte de sus visitas al veterinario con todos los cuidados que ello conlleva como lavado de dientes, baño, desparasitación, aplicación de vacunas, etc. Algunas que destacan son Buscando a mi mascota, Weepec, y Cuida mi Mascota, entre otras.

Finalmente, si eres de los que no tiene tiempo y busca estar actualizado de los temas de tendencia para seguir siendo un dueño responsable o quieres algo que te permita aprender mientras realizas otra actividad como manejar, hacer ejercicio, etc., encontramos un podcast en el perfil Spotify: https://spoti.fi/31VjPNm llamado Ciudad para las Mascotas, una iniciativa de Mars Petcare México, que tiene a varios especialistas de diferentes temas y que dan recomendaciones muy rápidas en audios de 5 minutos aproximadamente; son muy amenas y entendemos que busca generar ciudades más amigables con las mascotas, así que no te la pierdas.

Esperamos que estos consejos te ayuden a poner en marcha uno de tus propósitos de año nuevo y si no lo considerabas, ¡anímate a sumarlo y beneficia a tu perro o gato! Al impulsar una cultura de tenencia responsable. Recuerda que tener un animal te compromete a cubrir sus necesidades básicas de dieta, salud, físicas y sicológicas, para mantenerlo saludable, seguro y feliz. Y también comprende su comportamiento y el impacto ambiental en lugares públicos como miembros de una comunidad.

*Con información de Mars Petcare México