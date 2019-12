Consumir exceso de azúcar añadida podría ocasionar depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Investigadores de la Universidad de Kansas dieron a conocer a través de US National Library of Medicine National Institutes of Health que hay evidencia que sugiere que la ingesta de azúcar en altas dosis puede perturbar numerosos procesos metabólicos, inflamatorios y neurobiológicos.



Muchos de estos efectos son de particular relevancia para el inicio y mantenimiento de enfermedades depresivas, entre ellos: inflamación sistémica, alteración de la microbiota intestinal, señalización de recompensa dopaminérgica perturbada, resistencia a la insulina, estrés oxidativo y la generación de productos finales de glicación avanzada tóxica.



El estudio señala que los azúcares dietéticos agregados tienen el potencial de aumentar la vulnerabilidad al trastorno depresivo mayor, particularmente a niveles altos de consumo.

¿Qué son los azúcares añadidos?



De acuerdo con la Clínica Mayo, los azúcares añadidos son los azúcares y jarabes agregados a los alimentos durante su procesamiento. Los postres, los refrescos y las bebidas energéticas y deportivas son las principales fuentes de azúcares añadidos, pero muchos otros alimentos también las contienen.



Da sabor, textura y color. Ayuda a conservar alimentos, como mermeladas y jaleas.

Ayuda a la fermentación, en el caso del pan, a que se esponje y equilibra la acidez de los alimentos que contienen vinagre y tomate.



¿Cómo impacta en la salud mental?



El trabajo presentado en US National Library of Medicine National Institutes of Healths es la investigación experimental y epidemiológica sobre el consumo de azúcar y la vulnerabilidad a la depresión y el impacto en los procesos fisiológicos depresivos.



Concluye que la evidencia respalda el hipotético impacto depresor de los azúcares dietéticos agregados, y sugiere que una mejor comprensión de los efectos del azúcar en el cuerpo y la mente puede ayudar en el desarrollo de nuevas medidas terapéuticas y preventivas para la depresión.



Alimentos ricos en azúcares añadidos:

Galletas, cereales, pan de dulce, salsas, embutidos, helados, jugos, licuados y yogur de sabor procesados.