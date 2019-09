Consume estos alimentos para evitar enfermarte en otoño

CIUDAD DE MÉXICO

El otoño ha llegado y con él las variaciones de temperatura. Estos cambios bruscos típicos de la estación pueden ocasionar que el sistema inmunológico se debilite y dar paso a enfermedades respiratorias como resfriados o gripe.

Para evitar esto, aquí te dejamos 7 alimentos que debes consumir para evitar estos padecimientos.

Hongos

En otoño no debes olvidar incluir los hongos en tu alimentación, un artículo de Eat this, recomienda los hongos debido a su alto contenido en vitamina B y D. La vitamina D sobre todo puede ayudar a prevenir las infecciones de las vías respiratorias las cuáles son la causa de la aparición de resfriados.

Salmón

El salmón es considerado un pescado azul, el cual es rico en ácidos grasos como el Omega-3 un compuesto que ayuda a reducir la inflamación del cuerpo. De acuerdo con health.com, la inflamación crónica impide que el sistema inmunológico funcione correctamente y esto puede traer como consecuencia resfriados.

Yogur

Otro de los alimentos que debes consumir este otoño es el yogur. Este lo puedes comer junto con tu fruta favorita y aunque no lo creas el yogur puede ayudarte a evitar enfermarte de gripe.

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró que las bacterias buenas que se encuentran en el yogur como los probióticos, además de prevenir enfermedades gastrointestinales también pueden reducir el riesgo de infecciones respiratorias.

Col rizada

Eat this en un artículo menciona que la col rizada así como vegetales de hoja verde como la espinaca son una fuente de vitamina A y C. Se sabe que consumir vitamina C puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, por lo que así se previene contagiarse de gripe en el otoño.

Nueces de Brasil

Uno de los alimentos que debes consumir en esta época del año son las nueces de Brasil. De acuerdo con health.com, estas nueces contienen proteínas, grasas saludables y selenio. Este mineral ayuda al cuerpo a protegerse contra la gripe.

Naranja

La naranja es una fruta que nunca debe faltar en tu dieta si quieres prevenir enfermedades respiratorias. Esta fruta está llena de vitamina C, y de acuerdo con un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se ha comprobado que la vitamina C puede prevenir un resfriado común en las personas que están expuestas a los cambios de clima.

Té verde

Una de las bebidas con las que puedes acompañar estos alimentos y que es ideal consumir en otoño es el té verde. Una taza de té verde contiene catequinas, unos antioxidantes que tienen la propiedad de prevenir la gripe.

De acuerdo con una investigación de BioMed Central, las personas que consumían catequinas provenientes de cápsulas durante cinco meses tuvieron un 75% menos probabilidades de contraer gripe.