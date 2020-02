Consiéntete este día de San Valentín

Ciudad de México

Estamos acostumbrados a pensar en los demás, vivimos en una cultura en la que tener atenciones y cuidados hacia los otros nos pone en un lugar favorable dentro de nuestra sociedad.

Si nos preocupamos por el bienestar de nuestra familia y amigos, somos percibidos como personas valiosas. Sin embargo, el amor propio se vuelve complicado porque difícilmente nos enseñan a construirlo, incluso, en algunas ocasiones, pensar en uno mismo parece un acto egoísta.

Afortunadamente, cada vez aumentan los esfuerzos por cambiar la visión que tenemos sobre el amor propio, con el paso del tiempo se está volviendo indispensable amar - amándonos. En este sentido, los festejos del 14 de febrero ya no se enfocan solamente a la amistad y el amor de pareja, también ofrecen experiencias para uno mismo.

Si eres de las personas que consideran fielmente que uno no puede amar sin primero empezar con acciones de autocuidado, checa estas experiencias que puedes brindarte en este Día de San Valentín:

Viaja

Las experiencias son uno de los mejores presentes que podernos darnos. Vivir experiencias culinarias, culturales, entre otras, nos permite aprender sobre nuestros gustos y necesidades. Además de ofrecernos algo esencial para cualquier persona: la curiosidad y emoción ante lo desconocido. Puedes viajar solo o acompañado, para que sea un auto regalo no necesitas estar sin compañía, simplemente participa activamente en la organización del viaje: elige el destino que quieres conocer, el hotel en el que te quieres hospedar y las actividades que quieres realizar. Piensa en ti y en lo que quieres experimentar ¡Seguro te va a encantar!

30 minutos de cuidado para tu cuerpo

Aunque nuestro cuerpo es uno de los principales motores que nos hacen llegar a nuestros sueños, el ajetreo diario y la vida inmediata que tenemos son obstáculos para ver por nosotros. Parece que no hay tiempo para cuidarnos, pero en realidad, nosotros decidimos. Bríndate 30 minutos solo para ti todos los días de la semana, que el cansancio y los problemas no te ganen. Lo más importante es que este tiempo de calidad no tiene que estar fuera de tus hábitos diarios, por ejemplo, puedes aprovechar algunos minutos durante el baño para masajearte y posteriormente, apapacharte cuando estés colocando tu crema para hidratar y proteger tu piel.

No olvides emplear productos que mantengan el pH natural de tu cuerpo, con ingredientes naturales que estén libres de isotiazolinonas, formaldehído y parabenos. Por ejemplo, Sopharma pH5 es la primera línea de dermacosméticos que cuenta con todas estas características además de especializarse en pieles sensibles que necesitan alta humectación.

Descubre los sabores de tu ciudad

Sin duda, comer es uno de los placeres más grandes que podemos tener y cada ciudad tiene su encanto. Prueba desde los locales y mercados que pueden ofrecerte sabores muy característicos de tu entorno, hasta restaurantes que apuesten por cocinas de otras regiones o incluso internacionales. ¡Nada mejor para pasar este día que estar sentado frente a un buen platillo!

Empecemos a amar – amándonos a partir de estas pequeñas acciones que impactarán en la forma como nos relacionamos con nosotros mismos y los demás. Realiza estas actividades y sigamos disfrutando de nuestra compañía.

*Fuente Sopharma pH5