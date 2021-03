Consejos para viajar con hijos como toda una experta

Ciudad de México. – La no tan reciente “nueva normalidad” nos deja con poca imaginación para salir de casa estas vacaciones y más cuando se trata de viajar con niños.

La tecnología es una vez más el mejor aliado en estos tiempos y Ana María Fernández, fundadora de Travel Mexico with Kids, una de las plataformas digitales más reconocidas, nos comparte los consejos más importantes que van desde a dónde viajar dentro del territorio nacional, así como consideraciones importantes al viajar con niños.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿Estás lista para conocer los 8 tips infalibles para cualquier aventura que involucre un viaje con tus pequeños?

1) Hay que mentalizarse que es física y mentalmente agotador pero vale siempre la pena. Los recuerdos y los lazos familiares que se forman en los viajes son muy enriquecedores para todos.

2) No cargues cámara extra con un celular que tome buenas fotos es suficiente. Yo tengo el Huawei P30 y la calidad de las fotografías es superior a todos lo que he probado porque tiene cámara Leica. También me encanta este celular porque si se te acaba la pila en media hora se carga.

3) Para viajes largos, siempre les presto una tablet para que vayan entretenidos y no estén inquietos o puedan incomodar a otros pasajeros.

4) A menos que vayas a un lugar en medio de la nada, no empaques de más. Cuando viajes pide a través de una aplicación, o directamente en el hotel, los básicos que necesitas para así no tener que llevarlos desde casa. En todos los destinos encontrarás que hay pañales, snacks, ¡y más! De hecho, también revisa lavanderías cerca de tu hotel para que puedas lavar la ropa y no sea necesario empacar tantos cambios.

5) Usa la tecnología a tu favor y de la mano de plataformas de viajes y alojamiento, realiza tus reservaciones. Lee los comentarios de los huéspedes que vienen ahí para ver si se ajusta a lo que estás buscando, si encuentras algún hotel que te guste, intenta hablar directo a este para ver qué tarifa te ofrecen, a veces te dan mejores tarifas directamente.

6) Establece horarios aproximados de comida para que los niños estén tranquilos. Prevee y con anticipación busca en línea restaurantes que los adultos disfruten pero que sean adecuados para niños. Comunícate con el restaurante para hacer reservación y pide por las mesas más cercanas al jardín o a los juegos para puedas cuidar de los pequeños desde tu mesa.

7) Si vas a hacer viaje cultural planea los días para que tengan una combinación y de cultura y diversión. Lo cultural hazlo en la mañana cuando no haga mucho calor para que los niños estén descansados y no se desesperen. Por la tarde llévalos a algún parque o a la alberca en el hotel o playa. Es preferible que los niños vayan descansados y contentos para que tengan lindos recuerdos de la parte cultural, que muchas veces puede ser pesada para ellos.

8) Ve con una mentalidad abierta. Los viajes nunca salen exactamente como los planeamos y menos cuando llevamos niños. Relájate y disfruta también de los cambios de último minuto.

*Fuente: Huawei Consumer Business Group