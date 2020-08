Consejos para un rostro radiante este verano en cinco pasos

Ciudad de México.- Durante el verano la temperatura suele aumentar dejando nuestra piel más expuesta a los rayos UV y nuestra cara es de las zonas más dañadas por ser un punto alto donde refleja el Sol directamente, por ello debemos darle los cuidados correctos a la piel sobre todo en esta temporada. A continuación, te compartimos algunos consejos para tener piel envidiable al estilo asiático:



Protege tu rostro de la luz y no solo del Sol

Aunque por la pandemia, no hemos estado tan expuestos a la luz solar, es importante que no olvides utilizar bloqueador solar cada tres horas, incluso dentro de casa, ya que la luz azul de las pantallas también puede causar manchas en el cutis. Por otro lado, si vas a salir procura llevar gorra o algún sombrero que cubra tu rostro para bloquear los rayos UV. Después lo agradecerás.



El secreto está en la alimentación

Es importante llevar una alimentación balanceada que incluya diferentes fuentes de proteína, vitaminas y minerales que aporten los nutrientes necesarios para estar sanos, recuerda que tu alimentación se refleja en la piel. Consumir frutas como la toronja, frutos rojos y la manzana son pieza clave para tener una piel sana, ya que son ricos en antioxidantes que retardarán el envejecimiento de la piel.



Por más cansado que estés, nunca olvides limpiar tu rostro con un shampoo facial para eliminar toda impureza que se impregnó durante el día, recuerda que, aunque utilices agua micelar, no significa que ya esté limpio el rostro. Para tener una piel sana y bonita es fundamental realizar la doble limpieza facial, una por la mañana y otra por la noche.Muchas veces creemos que por tener piel grasa no debemos hidratar, pero es todo lo contrario. Incluso cuando la piel está bien hidratada dejamos de brillar como foco, para ello, es recomendable utilizar un suero facial después de la limpieza, ya que penetra más capas de la piel que una crema normal.Si quieres prevenir el envejecimiento prematuro, es importante proteger tu piel del smog, polvo y todo aquello que podemos obtener de la calle que genere radicales libres que dañen nuestra piel. Es recomendable comprar productos que tengan tecnología antipolución, ya que crean una barrera protectora para la piel.Así que ya tienes las piezas claves para tener una piel de impacto este verano, recuerda que el rostro es el reflejo del alma.

*Fuente: Torongia