Consejos para reforzar el sistema inmunológico

Ciudad de México.- Es muy interesante visualizar que hace más de un siglo, el sistema inmunológico ya era estudiado y visto como un protector durante las enfermedades infecciosas. Para mí, es como un gran ejército muy complejo, por supuesto de defensa, para la máquina maravillosa que es el cuerpo humano.

Lo interesante de la ciencia detrás del sistema inmunológico, es que siguen logrando hallazgos sobre su funcionamiento día con día. Hacia el año 430 a.C. el historiador y militar griego Tucídides, registró su primera observación inmunológica, al señalar que existieron personas que durante un brote de peste en Atenas, tuvieron la suerte de recuperarse y no contrajeron la enfermedad por segunda vez.

Los inicios del estudio moderno del sistema inmunológico se pueden describir y atribuir, al científico Luis Pasteur (1822-1895). Y a partir de ello, podríamos empezar a explicar al sistema inmunológico que hoy se ve, con un funcionamiento completo para garantizar la integridad de nuestro sistema.

Una parte esencial de este sistema es la protección contra enfermedades causadas por microorganismos patógenos invasores. Otra parte que se ha descubierto poco a poco, es junto con el estudio de la genética, su papel crucial en el desarrollo, vigilancia, protección y regulación para mantener o, si es necesario, restablecer la homeostasis.

A continuación, te compartimos 5 consejos para que puedas reforzar al sistema inmunológico:

1. Mantener una dieta equilibrada. El equilibrio es uno de los seis puntos de una dieta correcta. En otras ocasiones he mencionado la relación del sistema inmunológico con la nutrición, lo más importante para cuidarnos es consumir en nuestra dieta diaria alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas (A, C, D y E), minerales y fito-nutrientes. En cuanto al consumo de proteína, ésta debe ser de origen animal y vegetal de buena calidad. Para los carbohidratos, simples naturales (frutas y verduras) y los que sean complejos (ricos en fibra). En la grasa, no debemos olvidar el consumo de buenas fuentes de ácidos grasos omega 3. Los omega 3, están vinculados a reforzar la función positiva de las diferentes células que participan en el sistema inmunológico, como los leucocitos, NKC y macrófagos.

2. Lavado de manos correcto. Existen diversos protocolos para el lavado de manos adecuado que puedes aplicar hoy y durante toda la vida. La Secretaría de Salud en México, la Organización Mundial de la Salud y los Institutos Internacionales, siempre comparten técnicas para poder hacerlo. El lavado de manos elimina microorganismos y nos da higiene para evitar la transmisión de enfermedades. No olvides la importancia de lavar durante mínimo entre 30 y 40 segundos y aplicar los pasos de mojar, frotar, restregar, enjuagar y secar correctamente. El lavado incluye manos, palmas, uñas, muñecas e incluso antebrazos.

3. Descansar efectivamente. El tiempo adecuado y saludable del sueño varía con la edad. La duración del sueño tiende a disminuir con los años. Durante la infancia y la adolescencia, por lo menos se debería descansar entre 8 y 10 horas al día. Para los adultos, entre 6 y 8 horas al día. Todos debemos mejorar los hábitos de higiene del sueño, para obtener un descanso mayor y de mejor calidad, un sueño verdaderamente reparador que ayudará a restablecer cualquier daño metabólico y con ello mantener el equilibrio.

4. Hacer ejercicio regularmente. Se ha demostrado que el ejercicio realizado a diferentes intensidades cumple una función moduladora sobre diversos sistemas, y que su acción positiva sobre la respuesta inmune es de gran importancia. Hacer actividad física, ejercicio o deporte por lo menos 30 minutos 5 veces por semana es una recomendación general de salud y bienestar para que como adultos mantengamos una buena calidad de vida.

5. Tomar agua. Una buena hidratación es esencial para mantener el equilibrio de minerales y fluidos a favor de nuestro sistema inmune y respiratorio. El agua contribuye entre el 50 al 70% de la nuestra masa corporal total como adultos, y está distribuida tanto en espacios intracelulares (65%) como extracelulares (35%).

Ahora ya lo sabes, nuestro cuerpo está en equilibrio y con salud, en gran parte gracias al sistema inmunológico.

*Fuente: Herbalife Nutrition